輝達股價創新高、市值衝上5.26兆美元 四周來反彈超過31%

儘管美國費城半導體指數周一（27日）收盤下跌1%，中止連18天上漲走勢，然而輝達（Nvidia）股價收盤大漲4%並創下新高，公司市值衝上5.26兆美元，刷新歷史紀錄。

目前輝達依然佔據全球企業市值龍頭寶座地位，第二名為Google母公司Alphabet，市值為4.23兆美元，第三為蘋果，市值為2.67兆美元。

輝達股價自3月30日觸及近期低點以來，迄今反彈回升超過31%，周一報每股216.61美元，是去年10月以來首次創下歷史新高。本周對輝達而言將是關鍵一周，因為該公司的一些大客戶，包括亞馬遜、Meta、微軟Alphabet將公布財報，可能影響輝達這波漲勢的後續動能。

儘管輝達股價創新高，但費半指數27日自歷史高點回落，收盤下跌1%，為3月30日以來最大單日跌幅，原因是30檔成分股跌多漲少，除了美光、輝達、英特爾、高通、台積電ADR和英特格上漲外，其他半導體股都轉跌，而高通在盤初大漲，但稍後回吐漲幅。