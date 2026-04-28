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拚擺脫對美依賴！加拿大設首支主權財富基金 初始規模250億加元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大總理卡尼27日宣布，加國將設立首支主權財富基金，初始規模250億加元。美聯社
加拿大總理卡尼27日宣布，加國將設立首支主權財富基金，初始規模250億加元。美聯社

加拿大總理卡尼（Mark Carney）周一宣布，加國將設立首支主權財富基金，初始規模250億加元（約184億美元），用於推動國內大型基礎建設計畫，並降低加拿大經濟對美國市場的長期依賴。

該基金命名為「加拿大自強基金」（Canada Strong Fund），仿效挪威等主要能源出口國設立的主權財富基金，由專業團隊管理、以類似私人企業方式運作，專注投資於加國基礎設施與國家建設項目，包括港口、輸油管線、核電設施與高速鐵路等項目。

卡尼在渥太華記者會上說：「這將是加拿大政府的基金，但更重要的是，它將是人民的基金、你們的基金。」加拿大民眾未來也能參與投資，以限制下行風險、讓投資人參與上行報酬的結構設計。

相較於規模2兆美元的挪威主權財富基金，加拿大新基金的初始規模相對較小。關鍵差異在於，挪威將所有政府石油收入注入基金，而加拿大的地下自然資源歸各省所有，由省府收取油田權利金，能源收益並不集中於聯邦政府，這也是全國性基金過去難以建立的重要原因之一。

皇后大學金融學教授 Paul Calluzzo 指出：「我們在資源豐富的國家中，算是少數沒有主權財富基金的國家。」他認為，這反映了加拿大與挪威在資源收益分配上的根本結構差異。

豐業銀行（Scotiabank） 資本市場經濟主管Derek Holt警告，加拿大目前的經常帳赤字接近GDP的1%，並非淨儲蓄國，新基金可能只是從現有儲蓄工具抽走資金，而非真正增加國家總儲蓄。要真正把餅做大，加拿大必須轉變為淨儲蓄國

市場也關注這支新基金是否會排擠民間資本。Servus信用合作社首席經濟學家Charles St-Arnaud期望，基金發揮槓桿私人資本的功能，而非取代。前總理杜魯多顧問Tyler Meredith認為，政府設立專用資金有助於推進高風險項目，過去類似投資報酬表現不差。

卡尼表示，政府將於周二的經濟與財政更新中公布更多細節。他強調，面對美國總統川普對鋼鋁、汽車、木材等產品加徵關稅的貿易戰，加拿大別無選擇，必須大舉投資，擴大對非美市場的出口。

卡尼政府此前已於2024年11月設定目標，計劃在五年內吸引5,000億加元的私人投資，並加速重大建設審批，以拓展對非美市場的出口能力。

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