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WTI油價開盤續漲、布蘭特漲至108美元 傳川普對伊朗提案持懷疑態度

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
油價今天開盤繼續上漲。路透
油價今天開盤繼續上漲。路透

國際油價今天（28日）開盤後維持上漲，兩大原油期貨在周一上漲超過2%，布蘭特原油已攀漲至每桶108美元之上。交易人士正評估伊朗戰爭和平談判的下一步進展。美國正在討論伊朗提出的方案，而關鍵的荷莫茲海峽幾乎仍無法通行。金價則大致持穩。

西德州中級原油（WTI）6月期貨在周一上漲2.1%後，今天盤中繼續上漲0.28%，交易價格約每桶96美元。

布蘭特原油6月期貨周二收盤上漲2.8%，結算價報每桶108.23美元。

現貨金價今天開盤後上漲0.22%，報每英兩4,692.39美元，周一收盤跌0.58%。

美國總統川普召開會議討論該提案，但對任何結束戰爭的協議仍設下紅線，包括防止伊朗取得核武。

自4月初以來，停火大致維持，但伊朗與美國對荷莫茲海峽的封鎖，已使該水道每日通行量幾乎降至零。這項封鎖切斷了原油、天然氣及石油產品的流動，推升能源價格，也引發對通膨危機的擔憂。

CIBC Private Wealth Group的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「市場仍普遍預期，5月與6月的供應流量將開始恢復正常，這在一定程度上抑制了價格漲勢。但時間正在流逝，每過一天，實體供需就更趨緊張，緩衝空間被侵蝕，價格出現更劇烈上漲的風險也隨之提高。」

伊朗媒體周日報導，外長阿拉奇將向負責調解談判的巴基斯坦傳達，只要美國解除海上封鎖、同意制定新的海峽通行法律框架，並保證未來不再對伊朗採取軍事行動，衝突就可能結束。

華爾街日報引述美國官員說法報導，川普及其國安團隊對伊朗提案持懷疑態度，但仍將持續談判，白宮可能在未來幾天提出回應與新的提案。報導指出，川普認為伊朗不願接受其關鍵要求，包括停止核濃縮並承諾永不發展核武。

美國國務卿魯比歐則在周一播出的福斯新聞專訪中表示，伊朗似乎仍想掌控荷莫茲海峽，而這對美國而言不可接受。

在戰前，全球約五分之一的石油與液化天然氣需經由這條狹窄水道運輸。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

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