台積電ADR續創新高 費半回檔 聯電、日月光挫跌

國際油價今天（28日）開盤後維持上漲，兩大原油期貨在周一上漲超過2%，布蘭特原油已攀漲至每桶108美元之上。交易人士正評估伊朗戰爭和平談判的下一步進展。美國正在討論伊朗提出的方案，而關鍵的荷莫茲海峽幾乎仍無法通行。金價則大致持穩。

2026-04-28 07:53