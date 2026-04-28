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台積電ADR續創新高 費半回檔 聯電、日月光挫跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR 23日下跌1.23%。路透
台積電ADR 23日下跌1.23%。路透

台股ADR周一（27日） 漲跌互見，台積電ADR收盤小漲0.63%，報每股404.98 美元，盤中一度衝上414.50美元再創新高，收盤最新價格換算並折合台幣後為每股2,547.97元，較台北交易股票溢價率12.49%。

由於費城半導體指數多數股票漲多回檔，聯電ADR挫跌4.8%，日月光下跌超過3%。

道瓊工業指數27日收盤下跌62.67點，跌幅0.13%，報49,168.04點， 標普500指數上漲8.85點，漲幅0.12%，報7,173.93點；那斯達克指數上漲50.50點，漲幅0.20%，報24,887.10點。標普500與那指收盤繼續創新高。

費城半導體指數下跌105.63點，跌幅1%，收10,408.04點，自上周創下的歷史高點回落，也中止連續18天漲勢。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 485.24 -3.59 495.50 -2.07

中華電 CHT 137.16 +1.28 137.00 0.11

台積電 TSM 2,547.97 +0.63 2,265.00 12.49

聯電 UMC 73.55 -4.80 72.70 1.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電

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