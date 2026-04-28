快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街標普與那指創新高 中東衝突走向仍推升不確定性

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

伊朗戰爭可能如何發展的不確定性於週末升高，帶動國際油價同步上揚。美國股市那斯達克和標普500指數今天雖然雙創新高，因伊朗和談陷入停滯，漲幅受到壓抑。

CNBC報導，標普500指數上漲0.12%，收在7173.91點。那斯達克綜合指數也上揚0.20%，以24887.10作收。道瓊工業指數則下跌62.92點，跌幅0.13%，收在49167.79點。

美國總統川普25日取消派遣特使魏科夫（SteveWitkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦展開對伊朗停火談判計畫，並表示相關協商可透過電話進行。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則表示，目前德黑蘭與華府之間沒有任何會面計畫。

法新社報導，英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）證券分析部門主管奈森（Derren Nathan）表示：「外交突破的希望一開始可能就相當渺茫，在本週眾多企業財報及經濟指標出爐前，市場目前保持觀望。」

由於能源價格居高不下，市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）29日將維持利率不變，其後歐洲中央銀行（European Central Bank）和英格蘭銀行（Bankof England）預料也會有類似決定。

包括蘋果（Apple）與Meta Platforms等科技巨擘，以及汽車大廠福特（Ford）、能源巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）等公司本週都將公布重要財報。

AJ Bell分析師穆德（Russ Mould）指出：「過去幾週企業利多消息不斷，推升股價走高。」不過他補充說：「高油價若持續下去，將對通膨形成壓力，進而可能成為經濟成長的逆風。」

美國 川普 華爾街

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

伊朗戰爭干擾 PCB 供應鏈 化工龍頭巴斯夫出手 塑膠添加劑最高上調25%

伊朗戰爭不僅直接擾亂印刷電路板（PCB）供應鏈，導致科技公司成本上升，也迫使化工龍頭巴斯夫（BASF）宣布調漲塑膠添加劑價格，漲幅最高達到25%。

印尼礦區減供 助漲鎳價

國際鎳價27日盤中攀升至近兩年來最高水準，因主要生產國印尼削減採礦配額，加上全球硫磺短缺，使這種電池金屬的供應前景趨緊。

馬斯克推 X Money 箭在弦上 規劃內建在社群平台

馬斯克準備推出內建於社群平台X的金融服務工具「X Money」，預計將很快開放早期用戶使用，顯示他收購X的前身推特後，正接近實現將其轉型為「超級應用程式」的目標。測試者透露，該服務提供具競爭力的優惠，包括符合條件的消費可獲得最高3%現金回饋，以及6%存款利率。

Meta 資料中心搶太空電力 與宇宙太陽能新創簽署合約

人工智慧（AI）的電力爭奪戰攀上新高峰，臉書母公司Meta Platforms打算用太空取得的能源，供電給資料中心，顯示該公司採取新穎做法，滿足難以饜足的電力需求。

三星攻10奈米以下 DRAM

南韓三星電子據傳已成功生產出功能正常的10奈米以下DRAM晶粒（die），在克服記憶體製造的微縮極限上，取得一大突破。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。