聽新聞
0:00 / 0:00

AI與能源 亞股2個平行時空

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
南韓股市連日漲，廿七日總市值首破六千兆韓元大關。（歐新社）
南韓股市連日漲，廿七日總市值首破六千兆韓元大關。（歐新社）

亞洲金融市場近來表現，彷彿活在兩個平行時空。在南亞與東南亞，高油價加重貿易收支負擔，導致印度、印尼及菲律賓股市重挫。而在東亞，市場對晶片業和人工智慧（ＡＩ）產業的狂熱，推動日本、南韓和台灣股市屢創新高，完全不把中東戰爭放在眼裡。

這樣的分歧，凸顯全球市場兩條並行發展邏輯。投資人懲罰容易受高能源成本衝擊的經濟體，卻認為只要能參與未來成長關鍵的產業，便可以無視短期的地緣政治風險。由於美伊和談進展緩慢，荷莫茲海峽控制權懸而未決，能源長期中斷的風險更加劇亞洲市場的分歧。

彭博行業研究策略師陳明康說：「南亞表現遜於偏重科技業的北亞，主因在於缺乏ＡＩ題材。南韓、台灣及日本同樣仰賴石油。這可能是一個結構性問題，南亞或許需要主動出擊去解決，尋求更緊密切入區域科技供應鏈途徑。」

伊朗戰爭二月底爆發時，高油價衝擊依賴進口能源的亞洲經濟體，各地市場都出現拋售。但隨著戰事拉長，投資人開始感到疲乏，並轉向戰前交易模式，重新買進ＡＩ相關類股。

東亞市場已大致收復衝突發生以來的跌幅。台灣加權指數自開戰以來上漲近百分之十，在主要市場中表現最佳；南韓綜合指數上漲約百分之四；日經指數廿七日收盤首次突破六萬點大關，再創新高；中國滬深三百指數也走高。

其他地區表現則相對疲軟。印度五十指數下跌約百分之五，明晟東協指數下跌約百分之七，菲律賓和印尼的基準指數跌幅均超過百分之十。

東亞市場展現韌性，主因在於市場由切入全球半導體供應鏈的企業主導，這正是ＡＩ熱潮骨幹。台灣台積電、南韓三星電子和ＳＫ海力士等公司受惠於需求飆漲，且目前看來這股需求相對不受地緣政治風險影響。

相較之下，南亞和東南亞正設法應付高油價引發的通膨，不僅侵蝕經常帳收支，也導致匯率走弱，這些壓力縮減決策者的因應空間。由於缺乏類似的科技題材來吸引資金流入，這些地區市場表現持續落後。

匯率表現也呈現類似的態勢。人民幣和台幣相對穩定，印度與部分東南亞國家的貨幣則持續承受貶值壓力。

野村控股亞洲區首席經濟學家瓦爾瑪表示，分歧原因有三。一是印度和東南亞受能源衝擊程度較大，緩衝空間比東亞少；二是東亞的財政狀況較為穩健；三是ＡＩ熱潮支撐東亞的成長和市場，卻並未為印度和東南亞帶來太多助力。

能源 AI 股票

延伸閱讀

【重磅快評】台股4萬點雖好 但不能是賴政府唯一的經濟政績

AI需求強勁 外資本月來在新興亞股中最愛台股

美伊戰火波及／股市震盪房市急凍 杜拜資產重新定價

美伊衝突以來 費半指數強漲30%稱霸「台股次之」…受惠AI帶動結構性需求

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

AI與能源 亞股2個平行時空

亞洲金融市場近來表現，彷彿活在兩個平行時空。在南亞與東南亞，高油價加重貿易收支負擔，導致印度、印尼及菲律賓股市重挫。而在東亞，市場對晶片業和人工智慧（ＡＩ）產業的狂熱，推動日本、南韓和台灣股市屢創新高，完全不把中東戰爭放在眼裡。

美股早盤／三大指數拉鋸、費半下挫逾1% 市場聚焦中東和科技財報

伊朗和平協商陷入停滯，美國股市三大指數27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數小漲0.14%，報49,300.98點，標普500指數微跌0.05%至7,161.19點，那斯達克綜合指數約跌0.3%。

全球首例！Google將在首爾興建AI園區 培育新世代人才

韓國總統府政策室長金容範今天表示，韓國與谷歌（Google）達成協議，將在首爾興建一座AI園區，促進Google與韓國工...

彭博估台積電貢獻台GDP成長5.4個百分點 示警恐成「經濟雙面刃」

拜人工智慧（AI）熱潮抵銷油價上漲衝擊之賜，台灣今年可望再次締造亮眼經濟成長表現。彭博經濟研究預估，台灣經濟繼去年成長8.7%後，今年將再成長6.5%，台積電對今年經濟成長率的貢獻可能超過5個百分點。

2小時內完賽！這雙跑鞋助2名馬拉松選手寫下超狂紀錄 愛迪達股價漲近2%

德國運動品牌大廠愛迪達（Adidas）的新款運動鞋，幫助兩名男性跑者在上周末的倫敦馬拉松裡創下過去被視為不可能的「2小時內完賽」紀錄，帶動該公司27日股價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。