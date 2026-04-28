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高盛、花旗調高預估 油價上看150美元

經濟日報／ 編譯葉亭均劉忠勇／綜合外電

高盛27日發布報告，上調第4季油價預估均價至每桶90美元，高於先前預期的每桶80美元；花旗26日也調高布蘭特今年底前均價，並表示若6月底荷莫茲海峽運輸持續受阻，油價可能漲到每桶150美元。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油6月期貨27日揚升1.8%，攀抵每桶107.23美元，西德州中級原油6月期貨上漲1.6%，報每桶95.91美元。

分析師們表示：「我們估計，波斯灣地區原油生產損失量為每日1,450萬桶，正導致全球石油庫存以創紀錄的每日1,100萬至1,200萬桶速度下降。」「由於如此極端的庫存提取無法持續，如果供應衝擊持續更久，可能需要更劇烈的需求下降來平衡市場。」

Axios引述美國官員和兩名知情人士報導，伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，內容包括延後核談判，但花旗認為美伊目前尚未達成共識，所以把荷莫茲海峽預計重開的預估時間，從4月中下旬延到5月底。

花旗認為，荷莫茲海峽運輸中斷持續至6月底的可能性為30%，在這情境下，布蘭特可能飆到每桶150美元，第2季和第3季均價將接近130美元，第4季回落到100美元。

美國 彭博 石油

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