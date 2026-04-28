儘管美國高額關稅帶來衝擊，豐田汽車公司上年度全球汽車銷量仍改寫歷史新高，是兩年來頭一遭，凸顯這家全球最大汽車製造商的韌性。

豐田27日公布，3月底止的2025年度全球汽車銷量比一年前成長2%至1,048萬輛，其中海外銷量增加2.7%至創紀錄的900萬輛，日本銷量下滑2%。

豐田上年度全球汽車產量攀升2.2%至989萬輛，是兩年來首度成長。

美國市場是一大亮點，豐田上年度美國汽車銷量躍升7.7%至252萬輛，原因是北美主要車型Corolla及Camry轎車需求熱絡；競爭日益加劇拖累中國大陸銷量減少1.4%至176萬輛，台灣銷量約14.9萬輛，比一年前減少5.1%。

如果光看3月，豐田全球汽車銷量減少7.3%至89萬7,871輛，連續第二個月下滑，中東銷量大減近三分之一是兇手之一，該公司未提供中東銷量驟減原因。豐田3月美國汽車銷量減少8.5%至21萬1,617輛，原因之一是美國去年提高關稅前需求激增，墊高比較基期，台灣3月銷量減少9.3%至1萬2,977輛。

豐田3月純電動車銷量激增逾一倍至3萬5,524輛，顯示拉抬純電動車銷量的努力持續取得進展；油電混合車也持續表現亮眼，3月銷量成長3.7%至44萬2,544輛。