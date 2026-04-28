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Meta 資料中心搶太空電力 與宇宙太陽能新創簽署合約

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
臉書母公司Meta Platforms打算用太空取得的能源，供電給資料中心。（美聯社）
臉書母公司Meta Platforms打算用太空取得的能源，供電給資料中心。（美聯社）

人工智慧（AI）的電力爭奪戰攀上新高峰，臉書母公司Meta Platforms打算用太空取得的能源，供電給資料中心，顯示該公司採取新穎做法，滿足難以饜足的電力需求。

Meta 27日宣布，與新創公司Overview Energy簽署合約，要取得最多1百萬瓩（GW）的太空太陽能電力。1GW相當於一座核反應爐的發電量。

Overview Energy研擬開發太空船，在宇宙蒐集太陽能，接著把這些能源轉化成近紅外線、傳輸回地球的太陽能電場，再將光能轉為電力。這個技術若能大量部署，可提高建造太陽能電場的投資報酬率，並減少對化石燃料的依賴。

Overview Energy擘劃的太空發電廠，目前仍在理論階段。該公司持續研發測試相關技術，計劃在2028年展開初步軌道演示，2030年開始商用供電。Meta並未公布合約的財務細節，但會取得Overview Energy未來的優先供電權。

太陽在宇宙中永不落下，Overview Energy將利用此點，持續蒐集能源傳送給地球上的接收器。這個構想若成功，將能避開地球上的限制，氣候、時間、季節均會影響地球的太陽能板發電。Meta能源與永續部門的副總沙斯壯說：「太空的太陽能技術象徵變革性的一步，能利用現有的地面基礎設施，從軌道上傳輸永不中斷的新能源。」

AI和資料中心的電力需求激增，對美國現行電網帶來壓力，Meta與其他科技巨擘，都在設法取得長期的能源供給合約。

環保團體與消費者團體的抵制，也促使科技業者另尋新的供電來源。不少公司放眼太空，來滿足資料中心需求。馬斯克、貝佐斯等人都在討論，要把運算設施搬上太空。

Meta的AI大計高度仰賴天然氣，認為天然氣比部分清淨能源更可靠、更持續。該公司替旗下最大的AI資料中心園區，打造十座新的天然氣發電廠，地點在路易西安納州農村。美國總統川普說，路州項目耗資500億美元。

太空 人工智慧 Meta

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