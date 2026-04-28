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馬斯克推 X Money 箭在弦上 規劃內建在社群平台

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克準備推出內建於社群平台X的金融服務工具「X Money」，預計將很快開放早期用戶使用。（路透）
馬斯克準備推出內建於社群平台X的金融服務工具「X Money」，預計將很快開放早期用戶使用。（路透）

馬斯克準備推出內建於社群平台X的金融服務工具「X Money」，預計將很快開放早期用戶使用，顯示他收購X的前身推特後，正接近實現將其轉型為「超級應用程式」的目標。測試者透露，該服務提供具競爭力的優惠，包括符合條件的消費可獲得最高3%現金回饋，以及6%存款利率。

搶先體驗的用戶也表示，X Money預計將提供免費的個人對個人轉帳、印有用戶X帳號的客製化金屬Visa簽帳金融卡，並整合了由xAI開發的AI助理，可追蹤支出與整理歷史交易紀錄。

馬斯克早年曾共同創辦PayPal，他認為支付功能對打造超級應用程式至關重要。中國大陸的微信（WeChat）即為典型案例，用戶可叫車、訂機票、繳信用卡費。馬斯克2月間向員工表示，希望X最終能讓用戶在單一App中完成日常生活所需。

但這種模式在美國尚未成功。X Money的收費模式、完整功能及全面推出日期仍不明確，且面臨監管障礙：X Money尚未取得包括紐約在內的部分州支付執照，當地議員質疑馬斯克是否適合掌管用戶資金。

此外，產品細節仍不明朗，例如6%的存款利率是否為長期條件或僅為促銷優惠。馬斯克的優勢包括：X平台擁有6億月活躍用戶、既有內容創作者支付體系，以及他過去建立支付服務的經驗。根據早期用戶，X計劃將創作者報酬由Stripe轉移至X Money。

分析師指出，個人對個人的支付轉帳通常是虧本引流業務，關鍵在於能否吸引用戶將信用消費與貸款等銀行業務全數轉移至平台。有支付業資深人士表示，X缺乏「一鍵購買」的基礎設施，可能限制其電商發展。

在監管方面，美國各州執照申請進度不一。X目前取得44州許可，尚無法在未獲執照的州營運。紐約州議員去年曾呼籲金融服務部門駁回馬斯克的申請，批評其「在商業與政府中的魯莽行為模式」可能危及消費者。德州監管機構在核准其申請前，也曾關注馬斯克與美國證管會（SEC）的過往爭議，以及X母公司的財務狀況。

今年4月，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）致函馬斯克，質疑X Money的利率模式、銀行合作安排及對金融體系的影響，並指出X在平台安全與責任管理上的紀錄不足以建立信任。目前X仍在等待麻州支付執照獲核准。

WeChat 中國大陸 馬斯克

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