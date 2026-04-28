伊朗戰爭干擾 PCB 供應鏈 化工龍頭巴斯夫出手 塑膠添加劑最高上調25%

伊朗戰爭不僅直接擾亂印刷電路板（PCB）供應鏈，導致科技公司成本上升，也迫使化工龍頭巴斯夫（BASF）宣布調漲塑膠添加劑價格，漲幅最高達到25%。

路透報導，伊朗在4月初攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化園區，迫使高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產線停擺。PPE是製造PCB基板的關鍵原料之一。

一名知情人士透露，負責運營朱拜爾園區的沙烏地基礎工業公司（SABIC），掌握了全球約70%的高純度PPE樹脂供應，至今生產仍未恢復，導致全球市場PPE極為短缺。

PCB廣泛應用於各類電子裝置，從智慧手機、電腦到人工智慧（AI）伺服器，都不可或缺。而業界先前已因記憶體晶片價格飆升苦不堪言，如今這波動盪對電子製造商可謂雪上加霜。

三名業界消息人士向路透表示，由於AI伺服器市場需求激增，PCB價格自去年底就開始攀升，而今年3月來，業界更是搶購囤積原料，造成需求急速上升。

高盛分析師在近期報告指出，4月PCB價格較3月大漲40%。由於預期未來數年供不應求，雲端服務業者也願接受更進一步的價格調漲。根據電子業市場研究公司Prismark最新報告，全球PCB產業預計將於2026年成長12.5%，規模達到958億美元。

南韓PCB製造商大德電子的高階主管告訴路透，已開始和客戶討論是否漲價。該公司客戶包含三星電子、SK海力士、超微。

另外，巴斯夫27日宣布，將進一步調漲抗氧化劑、加工穩定劑和光穩定劑等塑膠添加劑產品的價格，這將是該公司繼3月宣布調漲價格來，再宣布價格調漲。該公司表示，這波漲價是為了因應中東地區軍事衝突所導致的、原物料價格以及能源和物流成本的大幅上漲。