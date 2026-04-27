印度與紐西蘭簽署自由貿易協定 尋求提振雙方出口

印度與紐西蘭今天簽署自由貿易協定，時值中東戰爭加劇全球經濟不確定性之際，雙方亟思提振出口。

法新社報導，根據自由貿易協定內容，印度的工程產品、機械與紡織品等一系列商品將獲得更廣泛的市場准入，同時也能保護其敏感的乳製品產業。印度與紐西蘭於2025年12月完成談判。

印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）在與紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）共同簽署協定後表示：「這項具前瞻性的協議也將促成200億美元資金投入印度。」

新德里方面則承諾降低林業、羊肉及羊毛等領域的關稅壁壘，並針對蘋果等水果提供配額准入。

目前新德里與威靈頓之間的貿易規模相對較小。印紐雙邊商品貿易額已從2023-24年度的8.73億美元，成長至2024-25年度的近13億美元。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，這項「世代僅見的協議」將讓紐西蘭出口商獲得進入這個全球人口最多國家的「前所未有機會」。

盧克森在社群媒體發文指出：「這意味著農場與果園將有更多工作職缺，更多資金流入地方社區，也代表家庭成員能有更多出人頭地的機會。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）則表示，這標誌著「印紐夥伴關係的里程碑時刻」，並將「加強雙方在農業、製造業、創新與科技領域的合作」。

然而，協定的部分內容卻在威靈頓引發批評。相關爭議包括放寬印度技術人員的簽證准入。紐西蘭官員告訴法新社（AFP），這項協議可能導致每年有超過2萬名印度移民入境。

右翼政黨紐西蘭優先黨（NZ First）也對協定中規定的投資義務表達擔憂，根據協定，紐西蘭必須在15年內向印度投資340億紐元（約200億美元）。