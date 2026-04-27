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全球首例！Google將在首爾興建AI園區 培育新世代人才

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓總統李在明（右）在首爾總統府會見谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯。歐新社
南韓總統李在明（右）在首爾總統府會見谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯。歐新社

韓國總統府政策室長金容範今天表示，韓國與谷歌（Google）達成協議，將在首爾興建一座AI園區，促進Google與韓國工程師及新創企業的合作，這將是Google在全球設立的第一座同類型AI園區。

路透社報導，韓國總統李在明今天在首爾與谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（DemisHassabis）會晤，韓國科學部與Google針對人工智慧（AI）園區簽署諒解備忘錄。

哈薩比斯指出，DeepMind希望深化與韓國企業的夥伴關係，包括三星Samsung）、SK海力士（SKHynix）、現代波士頓動力（Hyundai's BostonDynamics）及樂金集團（LG），並「推動全新聯合計畫」。

哈薩比斯表示，他希望透過這項合作，能藉由在AI中心的實習機會及其他培訓計畫，協助培養下一代人才掌握這些令人驚嘆的技術。

哈薩比斯提及10餘年前DeepMind旗下的人工智慧系統AlphaGo程式與棋士李世乭（Lee Sedol）在韓國的人機對弈，被視為現代AI時代的開端，激發後續許多AI技術的發展，包括預測蛋白質結構的Alphafold系統。

另外，韓國方面要求Google從美國總部派遣至少10名工程師到AI園區，哈薩比斯回應會予以考慮。

Google 李在明 三星 青瓦台 AlphaGo SK海力士 LG Samsung

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