聽新聞
0:00 / 0:00
全球首例！Google將在首爾興建AI園區 培育新世代人才
韓國總統府政策室長金容範今天表示，韓國與谷歌（Google）達成協議，將在首爾興建一座AI園區，促進Google與韓國工程師及新創企業的合作，這將是Google在全球設立的第一座同類型AI園區。
路透社報導，韓國總統李在明今天在首爾與谷歌旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（DemisHassabis）會晤，韓國科學部與Google針對人工智慧（AI）園區簽署諒解備忘錄。
哈薩比斯指出，DeepMind希望深化與韓國企業的夥伴關係，包括三星（Samsung）、SK海力士（SKHynix）、現代波士頓動力（Hyundai's BostonDynamics）及樂金集團（LG），並「推動全新聯合計畫」。
哈薩比斯表示，他希望透過這項合作，能藉由在AI中心的實習機會及其他培訓計畫，協助培養下一代人才掌握這些令人驚嘆的技術。
哈薩比斯提及10餘年前DeepMind旗下的人工智慧系統AlphaGo程式與棋士李世乭（Lee Sedol）在韓國的人機對弈，被視為現代AI時代的開端，激發後續許多AI技術的發展，包括預測蛋白質結構的Alphafold系統。
另外，韓國方面要求Google從美國總部派遣至少10名工程師到AI園區，哈薩比斯回應會予以考慮。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。