埃及核准首座特別投資區 8361億元大型綜合開發案

埃及近日通過全國首個「特別投資區」大型房地產開發案。此位於新開羅的超級城市綜合開發案，由埃及最大地產開發商TMG主導，投資金額達1.4兆埃鎊（約新台幣8361億元），將成為埃及投資生態的新里程碑，期吸引更多投資人。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及投資部20日核准埃及最大房地產開發商Talaat Moustafa集團（TMG Holding）的大型房地產開發專案「脊柱」（THE SPINE）；投資部同時核准該集團在用地上設立「特別投資區」（Special Investment Zone，SIZ）。

「脊柱」是一個大型綜合功能開發專案，位於新開羅的高級私人城市型住宅區「麥地那提」（Madinaty）內，和埃及國家銀行（NBE）共同合作開發，占地約506英畝（2平方公里），預計打造一個完全以人工智慧驅動的「智慧城市」，整合住宅、商業、金融、零售和娛樂功能。

「麥地那提」開發於2006年，占地32.37平方公里大，可容納百萬人口，和鄰近另一個1990年代開發，10平方公里大的城市型住宅區「里哈柏」（Rehab），都是TMG的成功知名房地產開發案。

此外，最特別的是此專案將成立全埃及首個「特別投資區」，將設立專門的海關區域和駐場政府辦公室，可加速辦理各項商業許可證，並簡化物流清關及各項行政手續等流程，以利在最終更加快速吸引更多國內外投資。

報導指出，開發商預計此開發案可創造5.5萬個直接就業機會和10萬個間接就業機會，為埃及GDP貢獻1%，預期可帶來8億埃鎊稅收收入，但仍需獲得總理最終核准後才能投入營運。

埃及投資部「投資和自由區總局」（GeneralAuthority for Investment and Free Zones，GAFI）資深投資顧問尤塞夫（Mohamed Youssef）告訴中央社，埃及近2年為鼓勵外資，除積極改善投資環境，並推出各項獎勵措施，尤其是在房地產和設廠生產。

Ali Nassar & Partners建築師事務所設計總監伊普拉斯（Ali Ibrashi）告訴中央社記者，「脊柱」大型開發案是這幾天建築業界熱門討論話題，大家也都將此開發案與埃及「新行政首都」（NAC）開發案進行比較。

伊普拉斯表示，由於「脊柱」和「新行政首都」2案地點相距不遠，且都是標榜「智慧城市」的超大型開發建案，因此兩者具有比較性。「脊柱」最大優勢在於地點位於一個完全成熟的「城市型」高級社區內，環境安靜、生活機能齊全，且治安良好。

而「新行政首都」區域內的居住生活機能雖仍相當匱乏，但如能住進「新行政首都」，最大好處則是與中央政府部會相毗鄰，享有高度安全保障。

伊普拉斯補充說，「脊柱」有埃及最大房地產開發商的信譽背書，還能享有「特別投資區」的就近服務。在目前中東海灣地區受美伊戰爭影響，而讓投資人躊躇不前情況下，應可吸引一些原屬意中東海灣地區房地產的投資人。