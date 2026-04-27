彭博估台積電貢獻台GDP成長5.4個百分點 示警恐成「經濟雙面刃」

拜人工智慧（AI）熱潮抵銷油價上漲衝擊之賜，台灣今年可望再次締造亮眼經濟成長表現。彭博經濟研究預估，台灣經濟繼去年成長8.7%後，今年將再成長6.5%，台積電對今年經濟成長率的貢獻可能超過5個百分點。

彭博經濟研究指出，台積電是台灣由AI主導的經濟成長核心，2025年該公司創造的附加價值估計相當於台灣國內生產毛額（GDP）11%左右，遠高於2019至2021年AI熱潮來襲前平均的5%，2026年這個比率可能進一步上升。光是台積電獲利展望持續獲得上修，就足以抵銷伊朗戰爭帶來的經濟成長逆風。

台積電影響力遠遠不僅止於直接產出，上下游連動效應放大該公司影響。彭博經濟研究指出，台積電今年可能透過直接和間接效應，合計貢獻台灣今年經濟成長率5.4個百分點，高於去年的3.8個百分點。

台積電舉足輕重的地位是一把雙面刃，如果AI熱潮延燒不止，單一公司貢獻約11% GDP將提供強力成長引擎，但需求減弱時則會帶來風險。彭博經濟研究表示，在2026年第2季油價飆漲至每桶平均170美元的悲觀情境下，衝擊可能不僅止於能源成本增加。通膨升溫將導致全球利率與信貸利差擴大，帶動金融情勢緊縮。資金成本增加將壓抑大型科技公司AI支出，台灣GDP成長率可能降至3.9%左右。

AI投資周期的一部分已開始產生收益，但很大一部分仍處於變現初期階段，投資回收期很長，現金流能見度低，這導致AI投資對資金成本上升很敏感。台積電長期合約提供一些短期緩衝，但客戶重新協商數量和新訂單減弱仍可能帶來影響。

這種影響不會局限於台積電，從投入產出乘數為0.27來看，AI需求減弱將快速蔓延至整個供應鏈，放大經濟成長衝擊。彭博經濟研究表示，導致AI投資減弱的衝擊，是台灣經濟主要風險。