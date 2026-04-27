2小時內完賽！這雙跑鞋助2名馬拉松選手寫下超狂紀錄 愛迪達股價漲近2%

德國運動品牌大廠愛迪達（Adidas）的新款運動鞋，幫助兩名男性跑者在上周末的倫敦馬拉松裡創下過去被視為不可能的「2小時內完賽」紀錄，帶動該公司27日股價上漲。

在26日舉行的倫敦馬拉松比賽裡，肯亞選手薩威（Sabastian Sawe）以1小時59分30秒的成績，打破世界紀錄，比先前的最佳紀錄還要快上逾1分鐘。首次參賽的衣索比亞選手卡加爾查（Yomif Kejelcha）則以1小時59分41秒的成績緊追在後，僅落後薩威11秒。

在女子賽事方面，衣索比亞選手艾西法（Tigst Assefa）則以2小時15分41秒的成績拿下第一，打破她自己去年才在同場比賽上創下的世界紀錄。

他們三人最大的共同點，就是他們都穿著了愛迪達預計4月30日才要發售的新款運動鞋Adizero Adio Pro Evo 3，標準尺寸重量僅97克重，雖然這一雙跑鞋也將要價500美元，可能會讓多數跑者望之卻步。

這項消息帶動了愛迪達27日股價早盤上漲1.8%；該檔股票今年來已大跌18%，因投資人擔憂經濟和地緣政治的不確定性對運動服飾業的影響。