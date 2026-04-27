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三星工會揚言罷工 韓產業部長籲勞資做成熟決斷

中央社／ 首爾27日專電
韓國三星電子工會要求調高薪資和獎金，揚言將發動罷工。（美聯社）
韓國三星電子工會要求調高薪資和獎金，揚言將發動罷工。（美聯社）

韓國三星電子工會要求調高薪資和獎金，揚言將發動罷工，產業通商部長金正官今天談到此事表示，三星不只是企業，更是國家共同資產，強烈呼籲勞資雙方做出成熟決斷。

根據韓聯社報導，三星電子工會目前要求年度營業利益15%、最高約45兆韓元（約新台幣1兆元）的績效獎金，並預告將於5月21日至6月7日展開總罷工；公司方面則認為，這屬於不合理要求，雙方談判陷入僵局。

金正官今天表示，三星電子的成果背後，有大量基礎設施、合作企業、超過400萬名散戶股東，以及持股約7.8%的國民年金，他指出，「是否應該只由公司內部成員分配這些利益，值得思考。」

他強調，半導體不是一次獲利就結束的產業，而是必須持續進行大規模投資的產業結構，「半導體一旦失去競爭力，往往需很長時間才能恢復，甚至多數情況無法恢復。」

金正官也提到，半導體是韓國目前唯一仍具競爭力的產業，「但（與其他國家）差距正在持續縮小」。金正官表示，「在如此嚴峻情勢下，幾乎難以想像發生罷工。」他強調，無論經營者、工程師或勞工，都最清楚這個產業的重要性。

他說，無意介入勞資談判，但再次呼籲雙方做出顧全大局的決定。「希望勞資雙方考量當前情勢，做出成熟結論，相信大家理解三星在整體產業中的地位，應做出兼顧當代與未來世代的理性決策。」

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