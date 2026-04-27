韓股KOSPI連日漲 總市值首度突破6000兆韓元寫歷史新頁

雖然中東戰事尚未結束，不過韓國股市連日創新高，KOSPI今天大漲139.40點、漲幅2.15%，KOSDAQ指數也上漲22.34點、漲幅1.86%，韓國股市總市值史上首度突破6000兆韓元大關。

根據韓聯社報導，據韓國交易所今天消息，KOSPI今天大漲139.40點、漲幅2.15%，收在6615.03點，KOSPI突破6600點大關為史上首次；KOSDAQ指數也上漲22.34點、漲幅1.86%，收在1226.18點。

報導指出，總和之後韓國股市總市值達6101兆994億韓元，其中KOSPI占5421兆5542億韓元、KOSDAQ為679兆5452億韓元，正式突破6000兆韓元大關。短短一年多以來，韓國市場規模已擴大至2.76倍。

今天漲勢同樣由半導體股主導，龍頭股三星電子上漲2.28%，市值第2大的SK海力士則大漲5.73%。隨著以半導體為主的漲勢延續，三星電子、三星電子優先股與SK海力士的合計市值約2361兆7606億韓元，占韓國整體股市38.7%。

不過有市場參與者擔憂，若仰賴人工智慧（AI）熱潮的半導體景氣放緩，股市也不排除可能毫無招架之力地急跌。另外也有分析認為，不應忽視半導體以外其他產業獲利預測上修的趨勢，若排除三星電子與SK海力士，其餘上市公司營業利益今年將超過2024年KOSPI整體水準。