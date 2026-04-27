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戰火擾亂能源市場 歐洲央行擬維持利率觀望局勢

中央社／ 法蘭克福26日綜合外電報導

歐洲央行（ECB）預計本週將再次維持利率不變，並持續觀察由中東戰爭引發的通膨升溫只是短期現象，或已開始拖累經濟成長。

法新社報導，美國與以色列聯手對伊朗開戰後，衝擊全球能源供應，市場預期歐洲央行可能進一步升息。中東戰事導致能源價格大漲，推升歐元區消費者物價。

報導指出，歐元區3月通膨率達2.6%，高於歐洲央行設定的2%目標；歐洲央行警告說，在最糟情況下，通膨可能進一步大幅攀升。

儘管如此，經濟學家普遍預期，歐洲央行在4月30日的會議上仍會按兵不動，將基準存款利率維持在2%。

美國總統川普已延長與伊朗停火，以爭取更多和平談判時間；儘管區域內大多數攻擊已停止，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍大致處於關閉狀態。

經濟學家指出，能源價格雖然上漲，但漲幅未如2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後那般劇烈，供應鏈也未遭遇相同程度的中斷。

●不急於行動

儘管市場仍記得2022年歐洲央行因升息過慢而飽受批評，但決策官員已釋出訊號，表示他們不會急於出手。

歐洲央行管理委員會成員卡薩克斯（MartinsKazaks）上週接受「金融時報」（Financial Times）訪問時表示：「我們不急。我們仍有足夠空間蒐集數據並做出判斷。」

倘若進一步升息，也可能對疲弱的歐元區經濟造成壓力，尤其製造業正面臨能源衝擊帶來的新挑戰。

●雙重不確定性

未來走勢很大程度取決於伊朗與美國能否達成持久協議，以確保波斯灣石油與天然氣可經由荷莫茲海峽穩定供應。

市場將密切關注歐洲央行總裁拉加德（ChristineLagarde）會後記者會，尋找利率前景線索。

拉加德上週表示，當前局勢存在「雙重不確定性」，因為無法判斷衝擊將持續多久，也難以預測其對整體經濟的影響。

她說：「衝突情勢不斷變化—戰爭、停火、和談、破局、海上封鎖、解除、恢復封鎖，使相關後果的持續時間與影響程度格外難以評估。」

儘管如此，多數經濟學家仍認為歐洲央行暫時不會調整利率。

金融服務集團Oddo BHF經濟學家卡瓦列（BrunoCavalier）說，當前情況與2022年「截然不同」。

他說：「非能源價格與薪資飆升的條件尚未具備，歐洲央行目前仍有『按兵不動』的空間。」

美國 中東戰事 伊朗

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