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伊朗戰爭擾亂PCB供應鏈 科技廠成本飆漲

中央社／ 北京27日綜合外電報導

業界消息人士與主管表示，中東衝突已經干擾關鍵原物料的供應，推升印刷電路板（PCB）價格。

PCB廣泛應用於各類電子裝置，從智慧型手機、電腦到人工智慧伺服器都不可或缺。而業界先前已因記憶體晶片價格飆升苦不堪言，如今這波動盪對電子製造商可謂雪上加霜。

路透社報導，伊朗在4月初攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾（Jubail）石化園區，迫使高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產線停擺。PPE是製造PCB基板的關鍵原料之一。

一名知情人士透露，負責運營朱拜爾園區的沙烏地基礎工業公司（SABIC），掌握了全球約70%的高純度PPE樹脂供應，至今生產仍未恢復，導全球市場致PPE極為短缺。另外，戰爭也嚴重擾亂波斯灣地區的海運物流。

3名業界消息人士向路透表示，由於AI伺服器市場需求激增，PCB價格自去年底就開始攀升，而今年3月來，業界更是搶購囤積原料，造成需求急速上升。

高盛（Goldman Sachs）分析師在近期一份報告指出，4月PCB價格較3月大漲40%。由於預期未來數年供不應求，雲端服務業者也願接受更進一步的價格調漲。

根據電子業市場研究公司Prismark最新報告，全球PCB產業預計將於2026年成長12.5%，達到958億美元規模。

路透 伊朗 伊朗戰爭

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