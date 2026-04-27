快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台南1家3口亡！母昨致電要求今返家 外嫁女兒開門卻見3親人陳屍家中

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克法庭對決OpenAI 微軟執行長將出庭作證

中央社／ 奧克蘭26日綜合外電報導
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。路透
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克。路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）指控知名人工智慧（AI）公司OpenAI違背非營利使命的訴訟，明天將進入審判程序，並開始選任陪審團。

法新社報導，這場法律對決在與舊金山隔灣相望的法庭上演，對陣雙方是全球首富馬斯克，以及他曾經支持、如今在蓬勃發展的AI領域中成為競爭對手的新創公司。

OpenAI的ChatGPT是馬斯克旗下xAI實驗室所開發聊天機器人Grok的強勁競爭對手。

儘管馬斯克的訴訟源於他與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）之間的私人恩怨，但也凸顯一項核心爭議：AI最終應服務少數權貴，還是造福整個社會。

法院文件詳述阿特曼如何在2015年說服馬斯克支持OpenAI，並共同創立這個非營利實驗室，主張其技術「將屬於全世界」。

馬斯克先是為該實驗室挹注數百萬美元，隨後卻分道揚鑣。

不過，由於需要數千億美元資金用於建置資料中心以支撐技術運作，OpenAI後來成立商業子公司。

微軟（Microsoft）已向OpenAI投入數十億美元資金，而執行長納德拉（Satya Nadella）也是預定出庭作證的人員之一。

舊金山 AI 馬斯克

延伸閱讀

國務院示警全球：DeepSeek等中國企業 竊取美國AI模型

相關新聞

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

曾帶領東京威力科創（Tokyo Electron）深耕大陸市場的靈魂人物陳捷日前離職，是因為被查出涉及投資競爭對手而離職。由此事例可以看見，隨著北京投入砸錢打造自給自足的半導體產業，外國供應商處境越來越尷尬。

日被動元件大廠村田：1.5萬筆客戶、供應商等資料外洩

日本被動元件大廠村田製作所表示，在公司今年稍早遭到網路攻擊的事件中，包括客戶與供應商在內的1.5萬筆外部利益關係人的資料可能外洩。

伊朗傳讓步提出解封荷莫茲海峽新方案 油價漲勢收斂美股期指翻紅

Axios引述美國官員和兩名知情人士報導，伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，內容包括延後核武談判。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

馬斯克法庭對決OpenAI 微軟執行長將出庭作證

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）指控知名人工智慧（AI）公司OpenAI違背非營利使...

鎳價攀升至兩年高點 印尼削減配額與中東戰事緊縮鎳供應前景

國際鎳價價格今天盤中攀升至近兩年來最高水準，因主要生產國印尼削減採礦配額，加上全球硫磺短缺，使這種電池金屬的供應前景趨緊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。