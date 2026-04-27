日被動元件大廠村田：1.5萬筆客戶、供應商等資料外洩

日本被動元件大廠村田製作所表示，在公司今年稍早遭到網路攻擊的事件中，包括客戶與供應商在內的1.5萬筆外部利益關係人的資料可能外洩。

村田27日發出的公告顯示，這一次未授權訪問影響公司內部資訊共享系統，導致客戶與合作夥伴的個人資料及業務資訊可能外洩。

這些外部利益關係人的資料包含姓名、聯絡方式，以及與村田之間的交易相關資訊。村田表示，約7.3萬筆員工相關資料也可能被取得，包括姓名、聯絡方式及銀行帳戶資訊。

村田尚未確認這些資料是否已在網路上公開，或是否出現未經授權的使用。該公司表示系統目前運作正常，生產與銷售活動未受到影響。