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鎳價攀升至兩年高點 印尼削減配額與中東戰事緊縮鎳供應前景

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
一名工人在印度的鎳冶煉廠工作。歐新社
一名工人在印度的鎳冶煉廠工作。歐新社

國際鎳價價格今天盤中攀升至近兩年來最高水準，因主要生產國印尼削減採礦配額，加上全球硫磺短缺，使這種電池金屬的供應前景趨緊。

倫敦金屬交易所鎳期貨價格今天盤中一度上漲1.8%至每噸19,350美元，為2024年6月以來最高；銅價上漲0.1%至每噸13,325美元，而錫下跌0.4%至每噸50,150美元。

鎳期貨自伊朗戰爭爆發以來已上漲約10%。這場戰爭導致硫磺價格飆升，加劇市場對全球礦業活動可能受阻的擔憂。在金屬產業，透過硫磺生產的硫酸，被用於「浸出法」，這是一種利用溶劑將固體礦石中的目標金屬溶解並分離的濕法冶金技術，可溶出銅、鎳等金屬，例如非洲的銅浸出冶煉，以及印尼的MHP（混合氫氧化鎳鈷）就是利用濕法冶煉（HPAL）從紅土鎳礦中提取的一種中間產品，主要用於三元鋰電池正極材料。

其他基本金屬走勢則漲跌互見，因交易人士正在評估戰爭結束的可能性，稍早有報導指出，伊朗已向美國提出重啟荷莫茲海峽並結束戰爭的新提案，內容包括延後核武談判。

印尼的鎳礦開採原本就已經承受壓力，因該國削減產量配額以提振這種工業金屬的價格。

金瑞期貨公司在報告中表示：「市場對鎳的情緒依然看多，交易人士正等待更多上漲催化因素，尤其是可能出現的MHP產量大幅削減。」

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