美企獲利逆勢大爆發！戰爭、消費雙壓仍狂賺 贏者全拿現形

蘋果公司今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮，包括9月即將推出的可折疊iPhone。彭博資訊指出，這些新產品藍圖分成10項主要產品，涵蓋AI驅動的智慧家庭產品與附有鏡頭的可穿戴裝置，要讓新品上市帶來的話題與營收，為新任執行長提供順風助力。

2026-04-27 08:14