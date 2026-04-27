庫存急衰！高盛上調油價預估 估計本季全球每日短缺近千萬桶原油

高盛集團上調油價預估，此時荷莫茲海峽長時間關閉，導致原油庫存被極大量地提取。

高盛包括史楚文（Daan Struyven）、 葛里斯比（Yulia Zhestkova Grigsby）在4月27日的報告中，預估布蘭特原油第4季均價為每桶90美元，這高於先前預估的每桶80美元。高盛同時上調本季與第3季原油價格預估，是一連串上修價格的最新行動。

分析師們表示：「我們估計，波斯灣地區原油生產損失量為每日1,450萬桶，正導致全球石油庫存以創紀錄的每日1,100萬至1,200萬桶速度下降。」並補充：「由於如此極端的庫存提取是無法長久持續的，如果供應衝擊持續更久，可能需要更劇烈的需求下降來平衡市場。」

全球石油市場已被伊朗戰爭徹底打亂，美國與伊朗對荷莫茲海峽雙重封鎖，使這條關鍵水道的每日通行量幾乎降至零。隨著該地區數百萬桶的每日原油供應被迫中斷，布蘭特原油價格自2月下旬衝突爆發以來已大漲近50%，可能推升全球通膨並抑制經濟成長。

分析師表示：「我們現在假設波灣出口要到6月底才會恢復正常，而非先前預估的5月中旬，且產量恢復速度將更慢。」「經濟風險比我們僅基於原油的基準情境更大，因為油價存在上行風險、成品油價格異常高、可能出現產品短缺，以及這次衝擊規模前所未見。」

高盛指出，受這一干擾影響，本季全球石油市場將出現每日960萬桶的供應缺口，而去年同期則為供過於求。

高盛的最新預估為布蘭特油價本季均價為每桶100美元，第3季為93美元。期貨最新交易價格略低於每桶108美元，正朝連續第六個交易日上漲邁進，可能創下一年多來最長連漲紀錄。