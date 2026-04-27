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分析：貿易休戰作掩護 中國擴大對美經濟施壓

中央社／ 北京27日綜合外電報導

美國總統川普去年10月與中國國家主席習近平舉行「川習會」，並將那次峰會評為「滿分10分中的12分」，白宮也宣稱中國將「有效消除」稀土出口管制，並停止對美國企業的報復。

然而，中國的所作所為卻恰恰相反。路透社分析，儘管北京當局在美伊戰爭問題上，克制對川普的公開批評，並釋出希望兩國領袖會晤能取得正面進展的訊號，但事實上，中方已迅速展開行動，擴大針對華府經濟反制的手段。

去年10月以來，中國已立法懲罰將供應鏈移出中國的外國企業，同時加嚴稀土許可制度、禁止國家資助的資料中心使用外國人工智慧（AI）晶片，禁止中國企業使用美國與以色列的資安軟體，並正在研擬限制太陽能製造設備出口至美國。

專家們認為，種種跡象顯示中方已不只是被動的「以牙還牙」，而是利用貿易休戰空檔，趕在5月「川習會」之前建立一套經濟施壓手段清單。

策緯諮詢公司（Trivium China）地緣政治分析師馬祖爾（Joe Mazur）表示：「中方希望達成更持久、基礎更廣泛的休兵，但背後的邏輯更像是『汝欲和平，必先備戰』。」

這場預計於今年11月到期的貿易戰休兵，部分源於北京當局去年威脅限制對美稀土出口。分析人士指出，這些管制措施在數週內造成美國汽車供應鏈短缺，有助於促使川普與習近平在南韓釜山坐上談判桌。

中國國務院4月更公告實施2項法規，授予當局廣泛新權力，可調查被指控歧視中國工業與供應鏈、或對中國實體強制執行北京所稱「不當域外管轄」的外國企業、政府與個人，違者恐遭拒絕入境、驅逐出境並沒收資產。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）表示，供應鏈干預相關規定立即生效，企業毫無反映意見的機會，「如今企業面臨不對等的困境：中國可減少向外國企業採購而幾乎不受影響，但外國企業若想減少對中國依賴，則面臨被調查的風險」。

中國商務部及外交部均未立即回應置評請求。

華府也祭出了施壓手段，包括今年3月對中國產能過剩和強迫勞動問題展開貿易調查，並在對半導體及晶片製造設備的出口限制之外，進一步壓縮中國生產頂尖晶片的能力。

北京則以升級法規效力來回應美國的舉措。自2025年底，中國要求晶片廠在擴產時，至少須使用50%國產設備、禁用部分美國和以色列的資安軟體，並強制要求國家資助的資料中心汰換外國AI晶片，目的就是在推動過程中，將美國供應商擠出中國市場。

隨著美國採取行動，減少對中國關鍵礦物的依賴，中國正競相尋找新的「制衡籌碼」，中方官員已與太陽能板設備供應商展開初步會談，研究是否限制最先進技術出口至美國。

馬祖爾說：「中方會持續嘗試各種手段，看有哪些奏效。」

白宮 華府 中方

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