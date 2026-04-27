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亞洲股市陷入平行時空 台韓擁抱AI頻創新高 南亞深陷油價通膨衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
周一（27日）早盤，創新高的台灣加權股價指數又大漲逾1,100點，漲幅2.9%，南韓Kospi指數漲1.7%。路透
周一（27日）早盤，創新高的台灣加權股價指數又大漲逾1,100點，漲幅2.9%，南韓Kospi指數漲1.7%。路透

亞洲金融市場近來的表現，彷彿彷彿活在兩個平行時空。

南亞與東南亞，高油價加重貿易收支的負擔，導致印度、印尼及菲律賓股市重挫。而在東亞，市場對晶片業和人工智慧（AI）產業的狂熱，推動南韓和台灣兩地股市屢創新高，完全不把中東戰爭放在眼裡。

這樣的分歧，凸顯了全球市場中兩條並行的發展邏輯：投資人一面懲罰容易受高能源成本衝擊的經濟體，另一面卻認為只要能參與未來成長關鍵的產業，便可以無視短期的地緣政治風險。由於美伊和談進展緩慢，荷莫茲海峽控制權懸而未決，能源長期中斷的風險更加劇亞洲市場的分歧。

彭博行業研究（BI）策略師 Marvin Chen 說：「南亞表現遜於偏重科技業的北亞，主因在於缺乏 AI。南韓、台灣及日本同樣仰賴石油。這可能是一個結構性問題，南亞或許需要主動出擊去解決，尋求更緊密切入區域科技供應鏈的途徑。」

伊朗2月底爆發衝突時，高油價衝擊了亞洲依賴進口的經濟體，各地市場遭到無差別拋售。但隨著戰事拉長，投資人開始感到疲乏，並轉向戰前的交易模式，重新買進 AI 相關類股。

東亞市場已大致收復衝突發生以來的跌幅。台灣加權指數自開戰以來上漲近 10%，在主要市場中表現最佳；南韓Kospi指數上漲約 4%；中國滬深 300 指數與日本日經 225 指數也小幅走高。

其他地區的表現則相對疲軟。印度 Nifty 50 指數下跌約 5%，MSCI 東協（ASEAN）指數下跌約 7%，其中菲律賓和印尼的基準指數跌幅均超過 10%。

周一（27日）早盤，創新高的台灣加權股價指數又大漲逾1,100點，漲幅2.9%，南韓Kospi指數漲1.7%。

東亞市場之所以展現韌性，主因在於市場由切入全球半導體供應鏈的企業主導，這也正是 AI 熱潮的骨幹。台積電（2330）、三星電子和 SK 海力士（SK Hynix）等公司正受惠於需求飆漲，且目前看來，這股需求相對不受地緣政治風險影響。

相較之下，南亞和東南亞正設法應付高油價引發的通膨，不僅侵蝕了經常帳收支，也導致匯率走弱。這些壓力縮減了決策者的因應空間。由於缺乏類似的科技題材來吸引資金流入，這些地區的市場表現持續落後。

匯率表現也呈現類似的態勢。人民幣和台幣相對穩定，而印度與部分東南亞國家的貨幣則持續受壓。

野村控股（Nomura Holdings）除日本外亞洲區首席經濟學家 Sonal Varma 表示，造成分歧的原因有三：一是印度和東南亞受能源衝擊的程度較大，緩衝空間比東亞少；二是東亞的財政狀況較為穩健；三是AI 熱潮支撐了東亞的成長和市場，卻沒能為印度和東南亞帶來太多提振。

不過，其中仍存在一些細微差別。在東南亞，馬來西亞憑藉其石油淨出口國的地位獲得部分屏障，使馬元表現優於鄰國。新加坡的債市、匯市和股市也因避險資金流入，比同儕更能安度伊朗戰爭的衝擊。

南韓儘管股市表現強勁，但由於能源衝擊影響，債市和匯市走勢較為疲軟。首爾當局已推出緊急措施，包括近30年來首度祭出的油價凍漲，擴大燃料稅減免和財政支援計畫，以抑制通膨壓力。

野村的 Varma 表示，針對這場分歧，他們看好的交易操作包括做多歐元兌印度盧比、做多星元兌印尼盾，以及在泰國和南韓採取收取固定利率的操作。

儘管中國大陸是全球最大的石油進口國，但面對伊朗衝擊所展現的韌性同樣引人注目。大陸在再生能源領域的領先地位，以及對電動車的推廣，應有助於緩衝燃料價格上漲的影響。大陸債券的表現優於區域同儕，而人民幣目前的交易價位也接近 2023 年初以來的最高水準。

AI 交易的下一個考驗將是自下周起，包括 Meta 和微軟在內的超大規模資料中心業者（hyperscaler）發布的財報。傑富瑞金融集團全球股票策略主管 Christopher Wood 在報告中寫道，隨著市場越來越質疑，與現金流相比，這種支出計畫能持續多久，投資人將密切關注其資本支出計畫。

Allspring 全球投資基金經理人 Gary Tan 說：「只要能源價格維持高檔，且資金繼續青睞擁有較強緩衝、以科技為主導的經濟體，這種分歧就會持續下去。」這也讓「亞洲成為這兩條完全相反的劇本的震央：一邊是長期的科技驅動變革，另一邊則是短期的戰爭引發總體經濟壓力」。

南韓 菲律賓 南亞

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