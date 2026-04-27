油價升破107美元 標普期貨轉跌 受制美伊和談卡關與荷莫海峽封鎖未解

由於美伊談判再度破局、荷莫茲海峽持續受阻，國際油價周日（26日）應聲上漲。截至美東時間晚間6時27分，國際基準布蘭特原油期貨上漲約2%至每桶107.89美元，美國西德州原油期貨上漲約2%至每桶96.63美元。與此同時，美股期貨周一下午盤前走低，標普500指數期貨下跌0.3%，美元兌多數主要貨幣走升。

美伊談判再陷僵局。美國總統川普周六取消派遣特使威特科夫與庫許納前往巴基斯坦的行程，並在社群平台上表示「太多時間浪費在旅行上」。伊朗外長阿拉格奇上周末雖訪問巴基斯坦，但僅與巴方官員會面後即離開。伊朗外交部發言人明確表示，美國與伊朗之間沒有計劃舉行任何會談。

4月初以來，停火協議大致維持，但美國與伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，使這條能源要道幾乎無法通行，原油、成品油與天然氣供應嚴重受限。交易商估計，全球供應已下滑至少10%，且約10億桶的供應損失幾乎已成定局，超過各國先前為因應衝突而釋出的緊急儲備規模的兩倍。

美國中央司令部表示，美軍周六在阿拉伯海攔截一艘受制裁船隻，並派遣海軍直升機迫使其掉頭，在護送下返回伊朗。自封鎖開始以來，已有37艘船被重新導向。

SPI資產管理公司管理合夥人英尼斯（Stephen Innes）表示：「市場所謂的延遲，正悄悄轉變為供應的永久性重塑。一旦油田、基礎設施和出口路線反覆遭受打擊，整個系統就不再是能夠重啟的候選對象，而是轉變為受損的資產基礎。」

美國汽車協會（AAA）數據顯示，截至周日，全美平均汽油價格為每加侖4.10美元。川普上周五表示，美國民眾應預期油價「一段時間內」維持高檔。

油價走高之際，美股期貨轉弱，美元兌多數主要貨幣走升。上周五標普500指數與那斯達克指數創下收盤歷史新高，雙雙寫下連續第四周上漲紀錄，道瓊指數則小幅收低，結束了三周以來的漲勢。

市場同時緊盯企業財報與貨幣政策。本周包括Alphabet、微軟、亞馬遜與Meta將於周三公布財報，蘋果則於周四發布。聯準會將於周二、周三召開利率會議，市場普遍預期將維持利率不變，並密切關注主席鮑爾在會後記者會上的發言。