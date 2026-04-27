美科技業超級財報周開鑼 四大咖 AI 貢獻度聚焦

本周堪稱「科技業超級財報周」，微軟、Google母公司Alphabet、Meta及亞馬遜等美國四大雲端服務供應商（CSP），都將在美股29日盤後（台灣時間30日清晨）公布上季財報，蘋果也將在隔天發布財報，市場都將緊盯四大CSP的人工智慧（AI）資本支出、以及蘋果面臨的晶片供應風險與AI布局。

市場預期，微軟在止於3月底的年度第3季營收，將年比成長約16%到814億美元，智慧雲端營收預料將成長28%，其中雲端運算事業Azure成長約38%，AI貢獻度預估約21.4%，投資人也將聚焦雲端利潤率及Copilot普及度。

微軟2026年度AI和雲端基礎設施支出可能逼近1,460億美元，2027年度資本支出預估將進一步攀升至近1,700億美元。

Alphabet上季營收預估將成長約11%至1,070億美元左右，搜尋營收成長率預估將比前一季略降至16%，Google雲端平台營收成長率將受惠於AI工作量擴大，落在50%區間，YouTube及廣告營收預料將成長12%。該公司今年資本支出預估將維持在1,750億-1,850億美元，彭博資訊預測明年支出額將逼近2,000億美元。

Meta上季營收預料將成長約31%至555億美元左右，投資人將關注廣告營收、AI模型動能及支出紀律等議題。Meta今年資本支出預料將介於1,150億-1,350億美元，明年支出額預估將落在1,420億美元左右。

市場預測，亞馬遜上季營收將成長約14%，AWS營收在AI需求強勁等因素帶動下可能成長25%，經調整後EPS估為2.11美元左右。

該公司預料將重申今年全年資本支出將為2,000億美元的預測。

此外，蘋果將在美股30日盤後（台灣時間4月1日清晨）公布年度第2季財報，分析師預期整體營收將年增14.9%至1,095億美元，iPhone營收成長21.4%至569億美元，服務事業也估將增長14.2%到304億美元。

市場將緊盯關稅與記憶體晶片價格大漲，對iPhone出貨與利潤的影響，同時最近熱銷的平價筆電MacBook Neo，傳出面臨晶片供應限制，投資人將希望得知供應能否跟上需求，還有蘋果對於Apple Intelligence功能變現時程表的看法。

此外，蘋果已宣布執行長庫克將在9月1日卸任，轉任執行董事長，懸缺由硬體主管特納斯接任，市場將緊盯蘋果潛在的策略轉向。