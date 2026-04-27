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Fed 新任主席華許人事案 29日表決

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯邦參議院銀行、住房及都市事務委員會將於美東時間4月29日上午10時（台灣時間4月29日晚間10時），針對總統川普提名的聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）人事案，進行投票表決。

若參院銀行委員會批准華許的人事案，接著將送交參院全院表決。此前，美國司法部已撤回對Fed現任主席鮑爾的刑事調查，掃除華許人事案的一大障礙。

檢察官夏皮洛表示，此事可能由Fed監察室調查、而非司法部。美國司法部已針對Fed總部翻修支出，對鮑爾展開刑事調查，引發共和黨籍參議員提利斯不滿，揚言除非司法部撤回調查，否則將阻撓國會表決華許人事案。

鮑爾的任期預定5月15日屆滿，他之前已表示，若國會在他任期屆滿前仍未能批准新任主席人選，他將依法擔任臨時主席，而且除非司法部的調查「真正完全地透明結束」，他將不會離開Fed，暗示即便卸任主席，仍將繼續擔任Fed理事。

國會 檢察官 聯準會

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