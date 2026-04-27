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Fed 本周開會 將以「鷹眼」緊盯通膨訊號 鮑爾可能暗示降息門檻高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。（法新社）
Fed主席鮑爾。（法新社）

美國及所有七大工業國集團（G7）本周都將召開利率決策會議，預料都將維持利率不變，聯準會（Fed）主席鮑爾預料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高，與其他央行官員一同以「鷹眼」緊盯能源價格高漲引燃通膨的訊號，強調將隨時準備採取行動，不再樂觀認為通膨升高只是「過渡」現象。

日本銀行（央行）28日開會，預料維持基準利率於0.75%。日銀官員過去一周來的發言都傾向抑制市場對於本周升息的預期，多數經濟學者預料日銀將於6月升息1碼。

Fed和加拿大央行都將於台灣時間30日發布利率決策，預料將位處觀望模式，等待及觀察中東情勢發展。Fed決策官員在3月會議後的發言已轉趨審慎，一些原先對降息持開放態度的「鴿派」官員現在也強調通膨上升風險，就連1月傾向降息的理事沃勒，近來都直接表示伊朗戰爭對能源價格的衝擊，並擴大成本壓力。

美國參議院近期將針對Fed新任主席提名人華許人事案進行表決，若在5月15日前批准，本周將是鮑爾5月15日卸任前最後一次主持決策會議，鮑爾預料將暗示今年底前降息的門檻相當高。

美國29日將公布的通膨指標3月個人消費支出（PCE）平減指數，預料將顯現中東戰爭對通膨的衝擊，3月核心PCE指標將月升0.3%，年升幅從3.0%升高到3.2%，促使決策官員更加高度警戒通膨預期是否快速升高。

彭博經濟學家預期，Fed可能維持現行利率直到今年第4季。

歐洲央行（ECB）與英國央行30日也將公布利率決策，幾乎能確定將釋出與Fed類似的訊息。ECB近來從鷹派到鴿派官員似乎都認為應該按兵不動，先觀察伊朗戰爭結果與干擾的持續時間，預料將維持存款利率於2%，可能會將升息延到6月，總裁拉加德預估將對各種選項都持開放態度。

英國央行則可能保持基準利率在3.75%，但可能有兩位官員提出異議、主張升息1碼。彭博經濟學家認為，該央行今年都將維持利率不變。

各大央行雖以國內經濟情勢為關注焦點，但荷莫茲海峽的動向也可能一部分決定貨幣政策的路徑。

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