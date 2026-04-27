緊盯通膨 Fed年底前降息門檻很高

大陸第1季經濟數據優於市場預期，帶動外資機構上調對大陸經濟展望。德意志銀行最新研報將2026年大陸實際GDP增長預測上調至4.9％，並將全年出口增長預測上修至12％，認為出口強勁、房地產企穩等是支撐經濟的主要因素。渣打銀行指出，大陸投資回升與消費政策轉向長效機制，有助內需修復。多家外資機構並認為，人民幣資產正從全球配置的「可選項」逐步轉向「必選項」。

2026-04-26 22:34