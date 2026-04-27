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波克夏極佳進場點 浮現

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

股神巴菲特去年5月宣布要卸任執行長後，該公司迄今股價重挫約13%。專家認為，波克夏目前價位為極佳的進場點，當前股價有如「捲曲的彈簧」。

相對於標普500指數，波克夏股價陷入1965年巴菲特接掌以來的最低潮時期之一。與2025年5月2日的高點相比，波克夏股價下跌約13%，這段期間標普500大漲26%，兩者間的績效差距逼近40個百分點。波克夏股價疲弱，似乎反映出幾個因素：巴菲特溢價消失；外界靜觀1月上任的新執行長亞伯表現；營收趨勢黯淡、質疑亞伯能否動用手上的龐大現金等。

但哈德森價值合夥公司的戴維斯指出，投資人憂慮人工智慧（AI）的衝擊， 轉向「HALO股」（重資產、低淘汰股），如重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar）等，但忽略了波克夏是Halo的最佳選項之一。

他說：「波克夏是終極的Halo業者，保險業務具備韌性與通膨保護，工業營運業務則極難複製」，波克夏擁有鐵路公司、電力公用企業、與多家工業公司，目前股價像捲曲的彈簧。

戴維斯 巴菲特 波克夏

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