日本爆「令和時代石油危機」 石化產品短缺 營建業傳停工潮

隨著中東緊張局勢導致日本建商更難取得許多建材，日本各地營建相關作業的停工情況愈來愈多，甚至被形容為「令和時代的石油危機」。

每日新聞報導，埼玉縣一座因老化而進行大規模整修的公寓大樓，居民4月初收到負責的營建商通知，由於中東緊張加劇，導致工程所需的石化產品供應受限，須暫停部分作業。日本多處也出現類似情況。東京一家建築設計事務所的主管表示，原因是建材製造商不只漲價，還限制出貨量。

建物防水材料製造商日新工業9日宣布，由於「訂單超出預期」，將暫停接受部分屋頂和牆面防水產品的訂單，13日又擴至所有防水材料。田島屋頂10日起也暫停所有防水和房屋建築材料的新訂單，15日更宣布，7月21日起調漲部分產品價格20%-30%。

一些公共工程也受到了影響。由於工程所需燃料價格飆漲，以及瀝青混凝土短缺，北海道厚澤部町暫停原訂20日舉行的古蹟修繕和道路維修工程招標。