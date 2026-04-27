金價下滑 魅力並未失色 專家：今年價格可望攻頂

專家表示，儘管伊朗戰爭開打以來，黃金價格下滑，但魅力並未失色，全球央行和亞洲買家的低接需求，將使市場持續緊俏。

紐約黃金期貨3月下旬價格，與伊朗戰火爆發前一天的2月27日相比，跌幅一度多達2%至每英兩4,100美元。之後回升至約4,800美元，高於去年，但仍遠低於1月的今年高點5,586美元。

金價在危機時，通常會走高，3月這波跌勢與以往相左。這是因為伊朗戰爭推升油價，引發通膨憂慮，削弱了美國聯準會（Fed）降息的可能性。美國利率愈高，持有美元的吸引力也愈大，勝過握有不孳息的黃金。

因此，美國總統川普上周宣布停火後，油價短暫下跌，帶動金價走升。東京Market Strategy Institute代表董事龜井幸一郎表示，投資基金已設定好人工智慧（AI）演算法，當油價變動時，會自動買進或賣出黃金。

專家預期，黃金將繼續吸引需求，今年價格有可能再創新高。樂天證券經濟研究所商品分析師吉田哲表示，投資人在極端危機時，傾向選擇美元作為避險資產，以優先確保現金。局勢從極端危機轉為「一般」危機，投資人最終將轉向持有黃金。即使美伊停火，全世界也明白，伊朗隨時可能關閉荷莫茲海峽，構成了持續風險。

央行和消費者購金，也會支撐金價。2022年俄烏戰爭開打以來，美國制裁俄羅斯凸顯持有美元的風險，促使中國大陸人民銀行等央行大舉增加黃金儲備。今年來一些央行也積極建立黃金儲備，波蘭2月買進了20公噸的黃金，馬來西亞和印尼等央行也增加黃金儲備。

中國和印度的消費者也會繼續持有黃金，無視市場的短期投機舉動。龜井指出，新興市場消費者與央行均採購黃金，會緊縮供需平衡。

吉田哲預期，長期而言，金價將一再反彈，回檔後再創新高。而社群媒體廣泛使用下，「世界將益發分裂，民主將開倒車」，「促使個人、投資人和央行購買黃金」。