中東局勢緊張干擾物流、生產國產量不如預期 開心果價格飆八年新高

開心果的主要生產國產量不如預期，再加上伊朗戰爭正干擾物流供應，使開心果價格漲至八年來最高。

英國金融時報（FT）報導，美國農業部統計，伊朗是開心果的主要生產國，占全球產量約五分之一，在一些年度更占全球出口的25%-30%。但貿易商表示，伊朗戰爭影響中東地區的物流，出口更加困難，讓原本已經吃緊的供給，變得更加緊俏。

Expana數據，今年3月開心果價格升至每磅4.57美元，為2018年來最高。除了杜拜巧克力的全球熱潮引發需求，美國、土耳其和伊朗等主要生產國，去年產量不如預期，以及伊朗受到的貿易制裁和國內動亂，都讓開心果供應早在戰爭爆發前就已承受壓力。

伊朗戰爭則進一步加劇了這些問題。貨運路線的取消或繞道，導致了貨物延遲和成本上升。開心果通往中東和印度等主要市場的航運，都已受阻。

Expana分析師摩斯表示，「這場戰擴大了現有限制，而不是創造新的限制」，這些問題「相互交疊」，「雖然目前仍處於可控範圍，但已對時間和成本造成實質影響」。

美國與伊朗目前雖處於停火狀態，卻也持續封鎖荷莫茲海峽，阻擋大多數的商業航運，打壓全球能源供應和其他貿易。

開心果買家轉向尋找替代的供應來源，尤其是美國，該國囊括了約40%全球產量，但美國出口商可取得的大多數供應都已售罄。

倫敦批發業者Borna Foods執行長海達利普爾表示，想用其他產地的開心果來取代伊朗，但「由於伊朗開心果的油脂含量高過其他產地，導致味道出現很大不同。」他有一名客戶是土耳其甜點Baklava的生產商，「他無法用美國開心果取代伊朗產品，因為若放進烤箱，會烤到燒焦」。