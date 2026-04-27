荷莫茲封閉 金融市場掀連鎖反應 波灣各國主權基金重新評估支出次序

伊朗戰爭所致荷莫茲海峽實質封閉，即將進入第三個月，波灣國家因原油出口受阻而收入下滑，促使各國主權財富基金重新評估支出優先次序，可能衝擊全球投資交易。同時，航運危機持續加深。航運業者表示，即使是最佳情況下，這條航線也要好幾個月才能恢復正常。

英國金融時報（FT）報導，全球十大主權財富基金有六家位於波灣，包括阿布達比投資局（ADIA）、沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）及卡達投資局（QIA），共掌管價值近5兆美元的財富，協助為許多大型交易提供融資。

但在波灣國家遭遇伊朗的軍事攻擊、及荷莫茲海峽封閉致使收入下滑後，主權財富基金正重新評估資產組合與部署策略。PitchBook數據顯示，北美與歐洲至少有價值1,060億美元，仍卡在波灣國家還沒完成的承諾，懸而未決。

銀行業人士預期，波灣國家至少將暫停部分投資，以優先聚焦國內經濟，這些主權財富基金支出模式即便只有小幅變動，都會對金融市場造成連鎖效應。

此外，美國與伊朗對荷莫茲海峽的「雙重封鎖」，已使這條關鍵水道的每天通行船隻降到接近零。一些業界主管表示，美國戰艦在該海域攔截船隻，促使伊朗加強以「蚊子」砲艇的威脅封閉海峽，導致波灣更加動盪。

高盛分析師團隊指出，波灣各國的原油產量已經比戰前減少57%；即便海峽重新開放，恢復期也需要好幾個月。高盛全球事務主管柯恩表示，他最近前往沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯開會，當地人士表示荷莫茲海峽不太可能恢復正常，即便在長期間仍可能如此。

柯恩指出，縱使伊朗政權垮台，荷莫茲海峽也不會恢復到一開始的情況，也許會有部分船隻通行，但伊朗可能會維持部分管控、或維持片面控制。

日本商船三井社長田村城太郎表示，原先預期戰局短期內就將結束，但迄今已持續七周以上，實際而言可能要一些時間才能解除情況；他認為全世界將不會恢復舊觀。

船東及管理人員表示，目前有數百艘船陷在波斯灣內，受困船員高達2萬人；船上食物及飲水供應無缺，一些船員也因為雇用合約到期而離船，但很難找到替換船員，而且價格昂貴。