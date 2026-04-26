泰國政府6月發4000元消費補助 盼減輕壓力促進經濟

泰國政府將推出「泰助泰升級版」的補助計畫，預計5月交由內閣審批，6月正式啟動。符合條件的人每月可領取1000泰銖（約新台幣972元）的補助，為期4個月共4000泰銖。總理阿努廷表示，盼藉該短期措施，緩解生活成本壓力並促進經濟。

泰國政府的「泰助泰升級版」（Thai Help ThaiPlus）補助計畫執行時間表正式公佈，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天表示，該補助措施將於5月提交內閣審批，以確保能按計劃於6月啟動。

此前，財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）曾說，這項補助計劃是一項短期措施，以緩解民眾生活成本壓力，並促進經濟流動。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，阿努廷指出，共4000元泰銖的補貼款項將分4個月發放，每月發放1000泰銖，預計將透過名為「Paotang」的應用程式發放。

阿努廷補充說，該項目是兌現泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的競選政見，並參考先前「共同支付計畫」（Co-Payment Scheme）的經驗。「共同支付計畫」是刺激消費的一項短期計畫，最初設定是僅為期2個月的計劃，但後來因廣受歡迎而擴大進行。

阿努廷指出，前一階段有關刺激消費的計畫成效良好，但因國會解散而中斷，他表示，修訂後的方案不僅體現政策延續性，也適應當前情勢。

中東衝突引發能源危機，世界銀行4月初將泰國2026年的經濟成長預期從1.8%下調至1.3%，並指泰國、寮國、柬埔寨和蒙古是東南亞與東亞地區中最容易受全球能源危機影響的國家之一。

經濟學家則指出，若中東衝突持續，泰國今年經濟成長可能只剩0%到1.5%，第二季通膨則可能升至3%到4%，泰國恐陷入輕微停滯性通膨。