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中東局勢惡化後 首度有美國原油運抵日本

中央社／ 東京26日綜合外電報導

一艘裝載美國原油的油輪今天中午抵達日本。日本政府經濟產業省指出，這是中東局勢惡化之後，首度有美國產原油運抵日本。而這批原油相當於日本國內半天份的消費量。

美國與以色列聯手攻擊伊朗之後，伊朗形同封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。由於日本約9成的原油航經這條水道，隨著伊朗與其周邊局勢惡化，外界擔憂日本石油能否穩定供應。

綜合共同社、朝日電視台、「朝日新聞」報導，日本政府與石油公司正在為此合作尋求從荷莫茲海峽以外的航道確保替代來源，而美國預料是重點替代來源之一。

日本科斯莫能源控股公司旗下的科斯莫石油公司安排這批美油運抵日本，並表示這艘油輪載運約14萬5000公秉原油，於3月22日從美國德州出發，航經巴拿馬運河以及太平洋，耗費35天抵達日本千葉縣外海，比經過南非好望角的航程短了約20天。

科斯莫石油公司這次安排較小的油輪，載運約91萬桶原油，而這批原油相當於日本國內半天份的消費量。

科斯莫石油公司接下來預計透過海底管線，把這批原油運到煉油廠。

「每日新聞」報導，經濟產業省表示，下月將從美國擴大進口原油，進口量為2025年的4倍。

美國 以色列 伊朗

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