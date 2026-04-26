美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中東戰爭引發國際油價飆漲，打亂德國經濟反彈之路，柏林當局下修今、明年經濟成長預估；有資料顯示新加坡進口俄羅斯燃料油大增，顯示當地交易商正以俄油取代失去的中東貨源。

●中東戰爭引發能源價格飆漲 打亂德國經濟反彈之路

中東戰爭爆發前，德國受惠於國防與基礎建設支出，不但工業訂單增加，企業庫存下降，景氣信心也跟著好轉。然而，荷蘭國際集團（ING）全球總體經濟研究部門主管布茲斯基（Carsten Brzeski）指出，能源價格高漲和供應鏈風險在「德國（經濟）成長派對尚未開始前就已經破壞（慶祝）氣氛」。

德國聯邦經濟暨能源部（Federal Ministry forEconomic Affairs and Energy ）近日調降德國今年經濟成長率預估，從1%腰斬至0.5%；明年成長率預估也從1.3%下修至0.9%。同時，還預測今年通膨率將達2.7%，明年則為2.8%。

●中東戰爭影響燃油供應 新加坡轉向俄羅斯大力採購

根據能源貨運市場數據公司Vortexa的資料，經波斯灣出貨至新加坡的燃油已由1和2月合計的每日52萬2000桶降至3和4月合計的每日33萬6000桶，反觀來自俄羅斯的燃油則由每日37萬2000桶增至58萬5000桶。

Vortexa並指出，新加坡本月進口的俄羅斯燃油已達去年單月平均的2倍多，且預計將創下2016年以來新高。另根據海事數據公司Veson Nautical的資料，今年來已有約20艘俄羅斯油輪停靠新加坡相關錨地，是去年同期僅5艘的4倍之多。

●伊朗德黑蘭國際機場恢復商業航班 衝突近兩個月以來首見

美聯社引述伊朗國營電視台報導，飛往土耳其伊斯坦堡、阿曼首都馬斯開特（Muscat）和沙烏地阿拉伯麥地那（Medina）的航班25日從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛。

這是伊朗與美國和以色列爆發衝突約兩個月來首度有國際商業航班從德黑蘭起飛。伊朗本月稍早與美國達成停火、雙方戰事暫歇後，已經重新開放部分領空。