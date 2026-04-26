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市場預期Fed本周維持利率不變 美股本周五大變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。

二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）：4/28-4/29召開，預計將按兵不動，留意聯準會（Fed）主席鮑爾對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

三是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

四是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）初值；4月經濟諮商局消費者信心指數、ISM製造業指數；3月核心個人消費支出（PCE）等。

五是企業財報：未來一周有181家標普500企業要公布財報，包括字母、微軟（Microsoft）、蘋果、Meta、亞馬遜、高通（Qualcomm）、益華電腦、SanDisk、希捷、威騰電子、Visa、萬事達卡、Robinhood、可口可樂、百勝集團、達美樂披薩、星巴克、UPS、開拓重工、通用汽車、福特汽車、Carvana、Booking、艾克森美孚、雪弗龍、禮來、默克、必治妥施貴寶、安進、Regeneron等。

富蘭克林投顧表示，彭博數據顯示，截至4月23日，共有26.4%的標普500企業已公布財報，其中，69.7%營收優於預期，平均成長10.1%；79.5%的獲利優於預期，平均成長26.6%。

Factset到4月17日的調查則顯示，分析師預計第1季標普500企業獲利將成長13.1%。其中，科技股成長45.1%、原物料股成長21.6%、金融股成長19.7%，均高於大盤，有助支撐整體美股表現。

市場預期Fed本周將維持利率不變。富蘭克林投顧分析，中東局勢可能帶來干擾。如果通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸，但在預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。

標普 川普 美國

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