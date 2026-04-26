AI代理重塑工作流程 Google高層看製造、媒體業變革

矽谷推動代理式時代（Agentic Era），牽動台灣產業AI佈局。Google Cloud製造業全球負責人拉奧、及媒體與科技業全球總經理Albert Lai接受中央社訪問，分享AI代理將如何影響兩大產業，指出人類角色將從參與其中，轉向在外監督。

來自世界各國的10多名記者、內容創作者圍坐圓桌，親自體驗如何打造AI代理（agents）。這是Google Cloud Next大會的一隅，此景也逐漸成為高科技公司的日常。

從矽谷出發，企業員工與AI代理協作，重新定義工作流程。

不同於ChatGPT等聊天機器人，AI代理能依照目標自主完成跨工具、多步驟的任務。

這不僅是願景，也反映矽谷當前的AI發展趨勢，將影響台灣相關產業AI布局。與會的電商業者momo富邦媒、SaaS軟體服務商91APP今年都有針對AI代理的布局規劃。

這波熱潮也正同步帶動AI供應鏈成長。美國產業分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）在大會現場向中央社指出，這將是一波「長期趨勢」，持續推升晶片與伺服器等需求。

●製造業導入應用 作業員轉型「AI代理管理員」

Google Cloud製造業全球負責人拉奧（Praveen Rao）接受中央社訪問時表示，台灣企業除了扮演Google供應鏈重要角色，也同步導入Google技術，加速數位轉型。

「我們與鴻海在多項領域有密切合作，另外像是台積電。」拉奧說，鴻海在公司內部應用技術，也在美國等地建廠時導入技術。對高階製造業而言，這已是勢在必行。

他補充，供應鏈廠商是最適合導入代理式AI來轉型的領域之一。以「採購」這個環節來看，原物料價格、匯率、利率隨時在變，AI代理能即時追蹤變因，優化採購決策。

另外，在勞動力轉型方面，拉奧表示，趨勢是朝向讓工廠作業員轉型為「AI代理的管理員」；作業員不再只從事重複性體力工作，而是「監督與管理AI代理的運作」。

美國家電製造商奇異家電（GE Appliances）在會中宣布，正在打造超過800個AI代理。

「我們正從工業4.0邁向工業5.0，工業5.0是建立在代理式AI之上；從自動化轉向自主化。」拉奧強調，這樣的關鍵轉變正從多個層面徹底改變製造業。

●代理式AI媒體產業應用 人類創作者仍是核心

在台灣，Google產品深度嵌入媒體產業生態。數位行銷代理商潮網科技董事長徐挺耀受訪指出，基於開發效率、成本可控、去中化合規等考量，Google是最理想選擇。

「客戶不再只談ROI（投資報酬率），而是ROAI（AI投資報酬率）。」Google Cloud電信、媒體與科技產業全球總經理Albert Lai接受中央社訪問時提到產業圈新的觀點。

Albert Lai指出，隨著消費者擁有「趨近無限的內容選擇」，媒體公司不僅需要持續投入專業內容製作，也必須在時間與成本壓力之間取得平衡，尋找新的方式吸引觀眾。

他認為，媒體產業因此必須跟上雲端與AI的快速演進，下一步的核心趨勢正是「代理式AI」。這關乎到「你要怎麼用這些代理，將之建立、協調起來，並加以治理」。

談到新聞產業，Albert Lai分享代理式AI可能應用到的場景，包含實現「多步驟工作流」：從寫作主題發想、多國語言研究、內部資料庫檢索、到符合編輯準則的審核。

另外是「一鍵多發」： 當報導完成後，代理式AI自主啟動「轉換任務」，包含格式轉化， 將文字報導轉化為Podcast腳本、生成音檔；還有社群包裝，快速產出適合不同平台的文字與配圖；另外還能一鍵翻譯成多國語言版本，針對不同區域觀眾做出調整。

他強調，2025年AI應用被廣泛測試，2026年將看到一個真正規模化、全面部署的階段。AI是在現有流程中提供價值，「創作者仍是核心，負責決策並核准內容」。