「造山者」瑞士首映 政要與僑界共探台灣晶片奇蹟

台灣駐日內瓦辦事處舉辦「造山者」紀錄片放映會。此片首度在瑞士公開放映，吸引瑞士地方政要、國際組織官員、台僑出席，共同見證台灣從農業社會轉型為全球科技重鎮的傳奇故事，展現台灣半導體產業的發展歷程與文化韌性。

「造山者」放映會於當地24日下午在日內瓦Fonction Cinéma電影院舉辦。出席嘉賓包括日內瓦邦議員法樂奎（Marc Falquet）等瑞士地方政要、日內瓦國際組織官員及非政府組織代表，顯示瑞士主流社會及國際社群對台灣科技韌性的高度關注。

駐日內瓦辦事處長李冠德致詞表示，此片詳實記錄台灣半導體產業從無到有的轉型史，讓瑞士各界理解台灣在國際供應鏈中的關鍵地位，以及台灣與全球科技民主價值鏈的深度連結。特別感謝瑞士僑領與僑團的積極促成與協助，讓這場具備深度文化與產業意義的活動成功舉辦。

當天出席的台灣僑胞背景多元，從旅瑞多年的資深僑領，到正在日內瓦與蘇黎世等地求學、工作的青年學子共襄盛舉。許多僑胞觀影過程深受感動，對於在海外看見家鄉前輩克服萬難，將台灣推向世界尖端，深感自豪且動容。

日內瓦邦議員法樂奎在觀影後對台灣科技產業開創者表達高度讚賞。他肯定台灣秉持著堅定信仰與決心，數十年來努力不懈，克服地緣政治與資源匱乏等挑戰，在全球關鍵產業中開創領先地位，並累積豐碩的經濟實力與成長果實，台灣人的「打拼精神」令人敬佩，值得各國學習的典範。台灣半導體的高度發展不只是產業政策的成功，也是台灣人努力的故事。

映後茶會交流熱烈，瑞士政要與台灣僑胞互動頻繁，針對台灣數位轉型經驗、台瑞雙邊經貿連結、台灣創新科技發展等議題深入交換意見。加深瑞士地方政要及日內瓦國際社群對台灣產業軟實力的認識，也凝聚了當地僑胞的向心力。