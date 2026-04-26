資料中心找電 燃氣儲能並進 現有過渡能源措施不利減碳

超大規模雲端業者（Hyperscaler）為了讓人工智慧（AI）資料中心獲得充足供電，正採取一種意料外的方式自建電力供應，即把原本為再生能源而設計的儲能電池，與天然氣這種化石燃料結合使用。然而，此舉卻形同在減少溫室氣體排放之路開倒車。

彭博新能源財經（BNEF）追蹤，已有4.9百萬瓩（GW）的資料中心儲能計畫，與化石燃料發電設施共址，約占全球已宣布的資料中心裝置能量大約32%。Wood Mackenzie全球儲能主管魏斯（Allison Weis）指出，由於資料中心平均需等待約四年才能接上電網，業者正轉向「燃氣發電＋儲能」做為過渡能源。

資料中心的表後電力設施（BTM）多採用無法快速升載的燃氣渦輪機，難以即時滿足運算需求。這使得大型雲端業者轉向結合利用儲能電池，以其快速放電特性填補供電缺口。同時，電池也能避免燃氣渦輪因頻繁升降載而受損。

在馬斯克旗下xAI位於田納西州曼菲斯的Colossus超級電腦設施，一排排特斯拉儲能電池Megapack正與燃氣渦輪並列安裝，構成一座容量1.2GW的離網電廠，為龐大的資料中心供電。在西德州，Pacifico Energy公司的GW Ranch離網資料中心，則規劃配置1.8GW的儲能電池，搭配7.65GW燃氣發電能力。

天然氣管線營運商Williams Companies也規劃，在為多座資料中心建設的燃氣廠導入特斯拉電池。該公司執行副總裁溫戈（Rob Wingo）表示：「電池確實有助支撐渦輪機運作，讓我們達到99.999%的可靠度。」

不過，使用天然氣也意味碳排增加，並加劇當地空氣污染。馬斯克在曼菲斯的計畫則面臨多起訴訟，指控燃氣渦輪惡化非裔社區空氣品質。在西德州的計畫，近期則取得美國歷來最大規模的空污排放許可。

乾淨能源研究機構Cleanview創辦人湯瑪斯（Michael Thomas）表示：「我原本以為電池是減碳工具，但在這個AI新時代，我們發現電池也能成為輔助化石燃料發電的工具，因為（電池的）技術優勢，使建置與運作離網電廠成為可能。」