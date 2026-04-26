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歐美簽礦產協議 劍指中國
隨著中國大陸在關鍵礦產領域的主導地位日益引起外界憂慮，歐盟與美國24日簽署一項協議，互相協調並供應國防等關鍵產業所需的重要礦產。
這項協議象徵川普政府罕見地肯定歐盟角色。川普政府過去經常批評歐盟，並轉而支持歐洲境內的右派民粹勢力。
美國國務卿魯比歐與歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）簽署合作備忘錄時表示：「這些資源過度集中、由一、兩個地區主導，無法接受這種風險。」
塞夫柯維奇在另一場記者會表示，這項協議「正式確立我們在整個價值鏈的合作關係，從探勘與開採，到加工、精煉、回收與再利用。」
針對中國大陸可能對多方關鍵礦產協議進行報復的疑慮，塞夫柯維奇表示：「對我們而言，這確實是經濟安全問題，也是擺脫依賴的課題。」
塞夫柯維奇說，從近期經驗來看，「我們知道依賴的代價可能非常高昂，對化石燃料來源的依賴，讓我們付出巨大成本。」「我們只是希望從這些經驗中學習，建立更多元化的供應來源組合。」
魯比歐指出，美國與歐盟加在一起是「關鍵礦產最大的消費者與使用者」。「我們必須確保這些供應與礦產能支撐我們的未來，不能被單一地區壟斷或過度集中。」
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