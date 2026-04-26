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SpaceX攜手洛馬 研發太空攔截系統航太、軍工業獲金穹訂單

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國太空軍將總額32億美元的合約授予洛克希德馬丁、SpaceX等12家業者，負責為美國總統川普金穹導彈防禦系統，開發太空攔截器的原型。

彭博資訊報導，根據太空軍的新聞稿，這些公司的任務是在2028年前，展現在太空攔截飛彈的能力；太空攔截器將用於在大氣層外摧毀敵軍飛彈，是金穹防禦系統的重要組成，卻尚未經驗證。其他取得合約的公司，包括Anduril、博思艾倫、通用動力、GITAI USA、諾斯洛普格魯曼、Quindar、RTX旗下的雷神、Sci–Tec、True Anomaly、Turion Space。

這些合約是透過「其他交易授權」（Other Transactional Authority，OTA）的快速採購機制授予，以減少一般採購流程的繁瑣程序，並提高競爭力。

太空軍上校麥克萊恩聲明說：「敵手的能力正迅速提升，我們採購策略的推進速度必須更快，以因應現代飛彈在速度與機動性上的威脅持續提升。」

美國國會預算處估算，建置一套太空攔截器網路的成本，20年內可能高達5,420億美元。

五角大廈負責金穹計畫的高階官員，本月也對太空攔截器的潛在成本展現務實態度。

美國 川普 航太 雷神 金穹

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