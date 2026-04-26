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Google 投資Anthropic 400億美元 Meta租下亞馬遜Graviton中央處理器

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
Google已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成特定目標，將再追加300億美元投資，協助其大幅擴充運算能力。（路透）
Google已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成特定目標，將再追加300億美元投資，協助其大幅擴充運算能力。（路透）

Google母公司字母計劃對人工智慧（AI）新創Anthropic投資多達400億美元，擴大了雙方之間長期以來的合作關係。另外，Meta亞馬遜敲定一樁價值數十億美元、為期數年的交易，將向AWS租用數千萬顆Graviton中央處理器（CPU）。

Google目前已承諾投入100億美元現金，若Anthropic達成特定目標，Google將再追加300億美元投資，並協助其大幅擴充運算能力。這項消息發布前幾天，Anthropic甫宣布亞馬遜（Amazon）將投資他們多達250億美元，顯示市場對這家Claude開發商的投資熱度持續升溫。

由於Claude系列模型需求強勁，Anthropic正積極尋求更多運算資源，並在近期簽署多項重大合作協議。

在需求大幅成長下，Anthropic本月的年化營收已突破300億美元，較2025年底約90億美元顯著攀升。Anthropic專注訓練其AI模型用於程式開發，因此擁有大量企業客戶。

另一方面，Meta也宣布與亞馬遜合作。兩家公司未揭露這筆交易的財務細節和有效期限，但亞馬遜副總裁兼AWS晶片部門Annapurna Labs共同創辦人巴拉拉透露，此交易將持續三到五年。

科技巨人和AI實驗室仍競相擴大算力以施展AI抱負。Meta今年來已宣布和輝達、超微、安謀等晶片公司締結的多起合作計畫。分析師指出，這顯示有必要分散AI晶片供應源。

巴拉拉說：「不難想像Meta在供應方面有許多選項，但他們選擇Graviton5，本公司的3奈米晶片，是基於性價比。」

值得注意的是，亞馬遜Graviton是CPU，不是繪圖處理器（GPU）。眾多企業仍在GPU上訓練、運行AI模型，但近來開發AI代理程式（AI agent）蔚為風潮，CPU隨之翻紅。

對Meta而言，這項交易反映AI基礎設施多元化考量，也顯示沒有任一晶片架構能有效滿足所有運算需求。

對亞馬遜AWS來說，與Meta合作可證明自家Graviton CPU對驅動AI十分有用。這也讓Meta躋身Graviton前五大客戶之列。Meta與AWS並非首度合作，合作關係可追溯至2016年，但以往主要涉及核心雲端服務、使用亞馬遜Bedrock平台，Meta租用AWS的GPU叢集。

此外，日經報導，Google與微軟正在競標租用軟銀（SoftBank）在美國興建的資料中心，預計軟銀最快會在本月做出決定。

人工智慧 亞馬遜 Google Meta Amazon

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