華許任命案 障礙消除

美國司法部24日撤回對聯準會（Fed）主席鮑爾進行的刑事調查，為參議院對下任Fed主席提名人華許行使同意權鋪路。

華盛頓特區檢察官皮羅在X網站貼文指出，她已告知檢察署對Fed大樓預算超支案「結束我們的調查」，並已將調查案交由Fed的督察長處理。

皮羅此舉可望為參院行使華許任命案同意權消除障礙。以參議員提利斯為首的一些共和黨議員因為這項刑事調查案，拒絕支持華許任命案。由於鮑爾即將於5月15日任滿，現在皮羅撤回調查，被認為是華許任命案的一大突破。

川普近日還表示絕不會停止對鮑爾的刑事調查。據熟悉此事人士表示，之所以峰迴路轉，主要是川普上周會見財政部長貝森特、白宮國會事務主管布賴德等時，表示他希望華許案能儘快獲得國會通過。之後白宮、司法部、參議院銀行委員會主席史考特與參議員提利斯頻頻對話。川普之後指派Fed督察長負責調查Fed大樓翻新案。

相關新聞公布後，美國公債殖利率下降；2年期下降5個基點報3.75%；10年期下降2點報4.30%，因為投資人押住華許任命案能迅速通過，最終使利率下降；市場預期Fed今年將會降息機率小幅上升，但仍僅約40%。

各界認為刑事調查案終結，只是鮑爾在離開Fed之前最起碼想要見到的情況；他也需要見到華許捍衛Fed獨立性，及川普將不再試圖開革他本人及理事庫克的證據。康乃爾大學教授、經濟學家普拉薩表示，「關鍵問題在於政府此舉是否只是假動作，使華許任命案能順利進行」。

華許日前在國會提名聽證會上，承諾會獨立行事，維持決策獨立性，並否認他會是總統川普「傀儡」的指控，他也未向川普做出任何利率承諾，同時矢言推動Fed的制度改革。他也說，Fed需要新的架構來處理持續性通膨，未提供更多細節，並說在宣誓就職之前，會出售所有未申報資產。