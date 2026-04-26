超級央行周 多國估按兵不動 Fed主席鮑爾主持最後一場會議受矚目

全球金融市場本周迎接關鍵的「超級央行周」，除美國聯準會（Fed）外，日本央行（日銀）、歐洲央行（ECB）及英國央行也將公布決策。市場預料這幾個主要經濟體都將按兵不動，但接下來歐、日央行6月極可能升息，美、英或許仍將按兵不動。

各國央行由日銀28日打頭陣，預料基準利率維持在0.75%。受到戰爭引發的能源衝擊影響，日銀正嚴防通膨風險攀升，市場預料日銀會放出最快6月升息的風聲。

接下來是Fed台北時間5月1日凌晨公布決策，預料聯邦資金利率目標區間會維持在3.5%–3.75%。由於美國司法部已結束對Fed主席鮑爾的刑事調查，美國總統川普提名的主席接任人選華許在參院過關障礙已排除，Fed現處於「世代交替」關頭。鮑爾在會後記者會的發言極其重要，這是他主持的最後一場會議。

自2月底伊朗戰爭爆發以來，布蘭特原油價格大漲超過55%，引發汽油和航空燃油價格大漲。許多雇主暫緩招聘，消費者信心跌至新低。

Bankrate財務分析師、認證理財規劃師凱茲（Stephen Kates）說：「即使油價飆漲情況消失，物價依然居高不下，現在並非恢復降息適當時機。」

目前市場定價反映，Fed今年12月底前降息1碼（25個基點）機率已不到一次。

歐英央行23日壓軸。歐洲央行預料維持基準利率不變。但路透對經濟學家最近調查顯示，超過半數受訪者預期歐洲央行6月會調升利率，以防止戰爭引發的能源衝擊破壞歐元區經濟平衡。

中東衝突爆發近兩個月來，通膨已遠高於歐洲央行2%的目標。金融市場已反映今年會有兩次以上升息。

美銀歐洲經濟研究主管塞古拉-卡尤拉（Ruben Segura-Cayuela）指出，「歐洲央行會設法避免重蹈2011年覆轍。他們需要確定，一旦啟動升息，就不會被迫在短期內改弦易轍。」

英國央行（BOE）預料也將按兵不動，且可能在今年都保持不變。接受路透調查的經濟學家大多維持和上個月相同的政策立場，但上修對通膨前景的預測。