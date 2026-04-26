美將與波灣國家建換匯額度

美國財政部長貝森特24日表示，美國正與波斯灣和亞洲國家討論換匯額度安排，因為多國求助因應伊朗戰爭衝擊。

同日，貝森特說，美國不打算展延對俄羅斯石油與油品制裁豁免，更免談延續對制裁伊朗石油的一次性豁免。

美國總統川普21日證實，考慮與阿拉伯聯合大公國建立換匯額度，令人質疑阿聯這麼富有何需這種安排。貝森特24日在社群平台X發文說：「額外的換匯額度可能有利我國，可增進美元使用與國際流動性、維持美元融資市場順利運作，並促進美國的貿易與投資...持續推動長期計畫，包括反制有問題的替代支付系統孳長，可增強美元支配與準備貨幣地位。」

貝森特認為，提供常態性換匯額度，是在波灣和亞洲建立新美元融資中心的第一步。

至於阿聯駐美大使澄清不需外國融資，貝森特表示，「多國資產負債表無懈可擊，並持有龐大美元準備」，但他稱讚這些國家在市況平靜時尋求額外融資緩衝「有遠見」、「注重風險管理」。

目前有五大央行與美聯準會（Fed）建有常態性換匯額度：加拿大、日本、英國、瑞士的央行及歐洲央行（ECB），享有以本國幣作擔保向Fed借入美元的特權，在經濟承壓時取得額外流動性。美國財政部亦可透過該部的「匯率穩定基金」（ESF）提供換匯額度。